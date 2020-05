For All Mankind: Hintergrundvideo zeigt Apples Mondbasis

Nettes Behind-the-Scenes-Häppchen für Fans der Apple TV+ Serie „For All Mankind„. Geführt vom ehemaligen Astronauten Garrett Reisman, der als Apples technischer Berater an der Science Fiction Serie mitgearbeitet hat, zeigt der auf YouTube veröffentlichte 5-Minuten Clip die Mondbasis „Jamestown“.

Das in der vergangenen Woche neu veröffentlichte Video ist so kurzweilig wie unterhaltsam und soll sowohl die Wartezeit bis zur 2. Staffel verkürzen als auch dafür sorgen, dass bisherige „For All Mankind“-Verweigerer vielleicht doch noch dazu durchringen Apples Alternative-History-Drama zumindest anzufangen.

Take a guided tour of For All Mankind’s first lunar base. Former Astronaut and technical advisor Garrett Reisman helps show us around Jamestown. Watch For All Mankind now on the Apple TV app.