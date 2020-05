Apple Stores: Weitere Öffnungen in Schweiz und USA

Die 15 Apple Stores in Deutschland öffnen wie berichtet von Montag, 11. Mai an wieder ihre Türen. Einen Tag später ist nun auch die Schweiz an der Reihe. Die vier Apple-Ladengeschäfte dort werden von Dienstag an wieder Besucher empfangen. Allerdings ebenfalls mit eingeschränkten Öffnungszeiten und strengen Auflagen.

Die Apple Stores in der Schweiz werden dann jeweils von 11 bis 18 Uhr für Besucher offen stehen. In Deutschland haben die Apple-Geschäfte von Montag an jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die einzige Apple-Filiale in Österreich in der Kärntner Straße in Wien hat bereits eine Woche zuvor wieder, ebenfalls mit eingeschränkten Geschäftszeiten geöffnet.

Einen Besuch vor Ort solltet ihr euch – insbesondere wenn ihr eine längere Anfahrt habt – vermutlich gut überlegen. Durch die erweiterten Hygienemaßnahmen wird die Kapazität der Geschäfte massiv eingeschränkt, dies könnte sich in langen Wartezeiten niederschlagen.

Apple beginnt in der kommenden Woche auch damit, die ersten Apple Stores in den USA wieder zu öffnen. Auch hier allerdings nur mit massiv eingeschränkten Kapazitäten.

Apple hat seine Ladengeschäfte außerhalb Chinas aufgrund der Corona-Situation Mitte März geschlossen. Nach rund zwei Monaten zeigen sich nun rund um den Globus erste Zeichen der Entspannung.