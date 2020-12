Nach langem Warten: CD Projekt veröffentlicht Open-World-Epos Cyberpunk 2077

Viele Monate mussten sich Fans gedulden, nun ist es endlich soweit und das lang erwartete SciFi Rollenspiel Cyberpunk 2077 von den The Witcher Machern CD Projekt RED ist endlich verfügbar. Doch müssen wir euch vorab mit einer traurigen Nachricht konfrontieren; das für Windows, Playstation und Xbox entwickelte Open-World-Meisterwerk kann leider nicht auf dem Mac gespielt werden. Gut, dass ihr Cyberpunk 2077 jedoch dennoch auf eurem Mac spielen könnt. Doch der Reihe nach.

Cyberpunk 2077 sollte ursprünglich bereits im April diesen Jahres erscheinen, die Entwickler hatten den Veröffentlichungstermin jedoch zwei mal nach hinten verschieben müssen. Die zusätzliche Entwicklungszeit hat sich jedoch ausgezahlt, Cyberpunk 2077 ist ein grandioses Spiel geworden. Und wir lehnen uns hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass es für SciFi Verrückte, Cyberpunk und Shadowrun Rollenspieler und natürlich Fans der Deus Ex Spieleserie und von Filmeklassikern wie Blade Runner kaum einen Weg an diesem Spiel vorbei gibt.

Dabei beginnt Cyberpunk 2077 eigentlich eher unspektakulär. In der Rolle von Hauptcharakter V verdingt ihr euch anfangs als wenig bedeutsamer Söldner, der seinen Weg in der gigantischen Metropole Night City bestreiten muss. Einer von Megakonzernen kontrollierten Millionenstadt, die von Luxus bis Elend alles zu bieten hat und in deren untere Ebenen und Vororten es nur so vor zwielichtigen Gestalten wimmelt.

Dem dystopischen Grundtenor folgend behandelt ihr während eures Aufstiegs in Night City regelmäßig kontroverse Themen, da die technischen Errungenschaften des Jahres 2077 nicht ausschließlich positive, sondern ebenso häufig moralisch verwerfliche Möglichkeiten bieten. Ebenso vielschichtig sind die Charaktere, denen ihr im Spielverlauf begegnet. Selbst Nebenfigur Johnny Silverhand, ein impulsiver Rockstar, wirkt zwar anfangs harsch und manipulativ, seine Motivation wird jedoch mit fortschreitender Handlung immer deutlicher und nachvollziehbarer.

Die Geschichte von Cyberpunk 2077 gestaltet sich folglich weniger heldenhaft oder glorreich, sondern konfrontiert euch stattdessen immer wieder mit Ambivalenz und kontroversen Entscheidungen. Die Hauptgeschichte wird dabei dicht und fesselnd erzählt, die lebhafte und detailreiche Stadt um euch herum tut dabei ihr übriges. Selbst die vielzähligen Nebenmissionen, die in Night City und dem Umland auf euch warten, gliedern sich erfreulich nahtlos in die atmosphärisch dichte Handlung ein.

Im Gegensatz zu anderen Open-World Titeln wirken weder Hauptstory noch Nebenquests wie in die leere Spielwelt gesetzt. Stattdessen hat CD Projekt ihre Spielwelt um die Handlung herum gebaut. Anstelle belangloser „sammle 10 Dinge hiervon“ oder „töte alle x-beliebigen Gangmitglieder an Wegpunkt y“ Aufträge erzählt selbst jede noch so kleine Nebenmission eine eigene Geschichte, entführt euch an besondere Orte und lehrt euch ein wenig mehr über Night City und seine Bewohner.

Wer sich einfach nur möglichst schnell durch die Hauptgeschichte hangeln möchte, kann dies natürlich tun und wird nach 20 bis 25 Spielstunden eines der vielzähligen möglichen Enden des Spiels erleben. Wer die wichtigsten Nebenquests abschließt oder gar alles mitnimmt, was CD Projekt ins Paket gepackt hat, wird sich hingegen mit Leichtigkeit für 50 bis 80 Spielstunden in Night City verlieren.

Hollywoodstar Keanu Reeves verlieh Rockstar Johnny Silverhand im Spiel Stimme und Aussehen

Bevor wir uns komplett in Lobhudelei verlieren, möchten wir jedoch gerne zumindest zwei Punkte belichten, bei denen die Entwickler noch einmal nachbessern sollten. Von den Witcher Spielen wissen wir, dass CD Projekt auch nach Veröffentlichung ihrer Spiele weiterhin an Patches arbeitet um Kritikpunkte auszuräumen. Wir hegen somit keine Zweifel daran, dass die Entwickler Cyberpunk ebenso noch weiter perfektionieren werden. Dennoch hier besagte Kritikpunkte.

Beim Waffen- und Kampfbalancing sollten noch ein paar Stellschrauben nachgezogen werden. Zwar funktionieren Schleichen und heimliches Vorgehen recht passabel, Kämpfe wirken jedoch unausgewogen, wenn ihr euch zwar mit einem Katana in Windeseile durch große Gegnermassen metzeln könnt. Ein Sturmgewehr epischer Stufe im Vergleich jedoch eher wie eine bessere Erbsenpistole wirkt.

Auch das Crafting besagter Waffen kommt aktuell zu kurz bzw. wirkt in seiner jetzigen Form wie pure Zeitverschwendung. Um gute Waffen herstellen zu können müsst ihr nicht nur kostbare Attributspunkte für die nötigen Fähigkeiten opfern, sondern darüber hinaus noch tonnenweise Schrott sammeln um genug Material für eine neue Wumme anzuhäufen. Da ihr im Zweifel während der nächsten Mission sowieso eine stärkere Waffe mit besseren Attributen findet, ist das Crafting eigentlich obsolet.

Das ist natürlich allenfalls Gejammer auf hohem Niveau, doch fallen solch kleinere Macken bei einem abseits davon grandiosen Spiel vielleicht einfach nur stärker auf. Das Team von CD Projekt beweist mit Cyberpunk 2077, wie viel sie während der Entwicklung der Witcher Serie gelernt haben und liefert ein unglaubliches dichtes Actionrollenspiel voller Witz und Finesse, das gleichzeitig unglaublich tiefsinnig ist und den Spieler zum Nachdenken anregt.

Und damit wollen wir endlich auf unsere etwas stumpfe Einleitung zurückkommen. Ja, leider teilt sich Cyberpunk 2077 das gleiche Schicksal mit The Witcher 3: Wild Hunt und hat es ebenfalls nicht auf den Mac geschafft. Allerdings konnten wir dieses Meisterwerk dennoch nicht unerwähnt lassen, denn mit der Hilfe von Streaminganbietern wie Geforce Now, Shadow und Google Stadia lassen sich auch Spiele wie Cyberpunk 2077 – eine entsprechende Internetleitung vorausgesetzt – relativ problemlos auf eurem Mac spielen.

Cyberpunk 2077 lässt sich für knapp 60 Euro auf Steam und natürlich ebenso GOG erstehen. Die Konsolenversionen kosten jeweils 10 Euro mehr. Falls ihr geplant haben solltet den Titel über Stadia zu spielen denkt bitte daran, dass ihr Spiele die ihr über Googles Steamingdienst starten wollt direkt über Stadia erwerben müsst. Hier sind Geforce Now sowie Shadow deutlich weniger restriktiv und es genügt der Kauf über Steam oder GOG.