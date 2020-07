For All Mankind: Apple macht Lust auf Staffel 2

Apple hat einen ersten Trailer zur Fortsetzung der Serie „For All Mankind“ veröffentlicht. Das gut eine Minute lange Video soll euch bis zur Veröffentlichung der zweiten Staffel bei der Stange halten beziehungsweise allen, die die Serie noch nicht gesehen haben, Lust auf die bei Apple TV+ verfügbaren ersten acht Episoden machen.

For All Mankind erzählt aus dem Leben der NASA-Astronauten, Ingenieure und ihrer Familien und stellt eine ehrgeizige Welt dar, in der die NASA und das Raumfahrtprogramm weiterhin ein zentrales Element unserer Hoffnungen und Träume sind.