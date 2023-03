Beim Blick auf die neue Tastatur fühlen sich einige von euch vielleicht an das Optimus Maximus Keyboard aus dem Hause Art. Lebedev erinnert. Bei dieser vor knapp 15 Jahren vorgestellten Tastatur war allerdings jede einzelne Taste mit einem Farbdisplay ausgestattet, was unter anderem enorme Preise von bis zu 2.000 Euro zur Folge hatte.

Zusammengefasst handelt es sich beim Flux Keyboard um einen Touch-Bildschirm mit in eine Schutzabdeckung integrierten Magnettasten. Auf diese Weise soll sich das Eingabegerät nicht nur mit beliebigen Systemsprachen kompatibel zeigen, sondern auch speziell an bestimmte Software-Produkte und Programme anpassen lassen.

Vorbestellungen in Kürze möglich Flux Keyboard will Touchscreen und klassische Tasten kombinieren

