Floodtide: Update-Manager für den Mac jetzt auf Deutsch

Als wir Anfang September erstmals auf den neuen Update-Manager Floodtide hingewiesen haben, war die Anwendung eben erst erschienen. Seitdem hat der Entwickler eine ganze Reihe von Updates veröffentlicht und nicht nur den Funktionsumfang erweitert, sondern auch eine deutsche Lokalisierung hinzugefügt.

Floodtide durchsucht den Mac nach installierten Programmen und prüft, ob neuere Versionen verfügbar sind. Verfügbare Updates kann die App direkt installieren. Ansonsten werden die zugehörigen Links und Infos als Liste dargestellt. Die Anzahl der verfügbaren Updates kann auch in der Menüleiste eingeblendet werden.

Für die Suche nach Aktualisierungen greift Floodtide unter anderem auf Sparkle-Feeds, Homebrew, GitHub-Veröffentlichungen und Electron-Updates zurück. Aktuell lassen sich auf diesem Weg mehr als mehr als 3.200 Mac-Anwendungen erfassen.

Homebrew-Verwaltung ausgebaut

Mit den jüngsten Updates wurde die Homebrew-Unterstützung deutlich ausgebaut. Wer den Paketmanager verwendet, findet in Floodtide jetzt einen eigenen Bereich für installierte Casks, Formulae und Taps. Darüber lassen sich die installierten Pakete verwalten und aktualisieren.

Sofern die jeweilige Anwendung dafür geeignet ist, können manuell installierte Programme auch nachträglich in die Homebrew-Verwaltung übernommen werden. Das jeweilige Programm muss dafür nicht erneut heruntergeladen werden.

Mehr Möglichkeiten bei Sicherungen

Auch bei den Sicherungen hat der Entwickler nachgebessert. Floodtide kann vor einer Aktualisierung die bisherige App-Version sichern, um bei Problemen zu ihr zurückkehren zu können. Speicherort und Aufbewahrungsdauer der Sicherungen lassen sich inzwischen frei festlegen.

Dies wird durch eine weitere Wiederherstellungsoption ergänzt. Wenn Entwickler über Sparkle oder GitHub ältere Programmversionen anbieten, kann Floodtide diese anzeigen und ebenfalls zur Installation bereitstellen. Nutzer sind damit nicht ausschließlich auf eine zuvor von Floodtide angelegte Sicherung angewiesen.

Update-Suche dauerhaft kostenlos

Floodtide läuft sowohl auf Intel-Macs als auch auf Rechnern mit Apple-Prozessor. Die Anwendung kann 14 Tage lang ausprobiert werden. Danach bleibt die Suche nach verfügbaren Updates kostenlos. Lediglich für die Installation ist eine Lizenz erforderlich. Diese kostet einmalig 10,99 Pfund.