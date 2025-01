FlashSpace: Schnelle, virtuelle Arbeitsbereiche für macOS

Die quelloffene Mac-Anwendung FlashSpace existiert nur, weil dem verantwortlichen Entwickler Wojciech Kulik die Spaces-Funktion von macOS zu träge war – eine hervorragende Motivation. FlashSpace ist eine App für Mac-Nutzer, die eine neue Art des Multi-Taskings ermöglichen soll.

I was annoyed by the super slow #macOS Spaces, so I decided to start an open-source project and build BLAZINGLY ⚡ fast virtual workspaces!

Enjoy!#productivity #MacBook #iosdev #neovim

https://t.co/a1XQvjCuwH

— Wojciech Kulik (@kulik_wojciech) January 20, 2025