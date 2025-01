Meta: Neues Bonusprogramm soll TikTok-Stars abwerben

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat ein neues Bonusprogramm gestartet, das sich speziell an Videomacher richtet, die bisher keine Inhalte auf Facebook oder Instagram monetarisiert haben.

Das „Breakthrough Bonus„-Programm verspricht eine Unterstützung für den Einstieg in die Monetarisierung eigener Inhalte und scheint darauf ausgelegt, bislang auf TikTok aktive Nutzer zum Umstieg auf Facebook und Instagram zu bewegen.

Teilnehmer können innerhalb der ersten 90 Tage nach Teilnahme bis zu 5.000 US-Dollar an Bonuszahlungen erhalten. Die Teilnahme ist derzeit jedoch auf Personen beschränkt, die in den USA ansässig und mindestens 18 Jahre alt sind. Meta gibt an, dass im vergangenen Jahr über zwei Milliarden US-Dollar an Content-Creator ausgeschüttet wurden.

Klare Content-Vorgaben

Um sich für das Programm zu qualifizieren, müssen Interessierte ein bestehendes Profil auf einer anderen sozialen Plattform nachweisen, das während des Bewerbungsprozesses verlinkt werden kann – Meta spricht den Namen „TikTok“ hier nicht aus, zielt aber eindeutig auf bisherige Nutzer der chinesischen Konkurrenz.



Außerdem dürfen sie an keinem anderen Monetarisierungsprogramm von Facebook teilnehmen. Für die Auszahlung der Boni sind klare Anforderungen definiert: Innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen müssen mindestens 20 Reels auf Facebook und 10 Reels auf Instagram veröffentlicht werden. Diese Inhalte müssen öffentlich zugänglich sein, an mindestens 10 unterschiedlichen Tagen gepostet werden und den Monetarisierungsrichtlinien von Meta entsprechen.

Zusätzlich stellt Meta klar, dass das Programm nur über die mobilen Apps von Facebook und Instagram genutzt werden kann. Teilnehmer erhalten zudem ein blaues „Meta Verified“-Häkchen, das erweiterte Funktionen und mehr Sichtbarkeit bieten soll.

Die gezielte Ansprache von TikTok-Nutzern ist nicht der einzige Schritt von Meta, um ByteDance-Kunden für sich zu gewinnen. Jüngst wurde mit „Edits“ eine Videoschnitt-App vorgestellt, die dem ByteDance-Produkt CapCut ähnelt. Zudem hat Meta Neuerungen wie ein Affiliate-Link-System für Videos und ein überarbeitetes Design für Instagram-Profile eingeführt.