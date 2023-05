Firmament: Das neue Spiel der Myst-Macher ist jetzt erhältlich

Abschließend springen wir nochmal zu Steam. Dort könnt ihr momentan nämlich den Titel Metro: Last Light Complete Edition für Mac und Windows kostenlos abstauben – allerdings gilt es hier eine massive Einschränkung zu beachten. Der Titel ist ursprünglich bereits vor zehn Jahren erschienen und mittlerweile so angestaubt, dass er sich unter aktuellen macOS-Versionen nicht mehr spielen lässt.

Bleiben wir noch kurz bei GOG. Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Zeitvertreib seid, findet ihr hier aktuell auch wieder eine Reihe von zum Teil wohlbekannten und auch für den Mac verfügbaren Spielen im Preis reduziert. Auf der Liste der aktuellen Sonderangebote von GOG finden sich beispielsweise „Day of the Tentacle“ für 3,79 Euro oder „Syberia“ für 1,29 Euro.

„Firmament“ will an die Erfolgsgeschichte von Spielen wie „Myst“ oder auch „Riven“ anknüpfen. Die Entwickler versprechen ein anspruchsvolles und grafisch beeindruckendes Puzzle-Adventure mit Steampunk-Ästhetik, in dem der Spieler tiefgreifende Welten erkunden und knifflige Rätsel lösen muss.

