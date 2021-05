"Meet the fresh, new Firefox" Firefox neu gestaltet: Freier Browser ab Juni in neuem Design

Der von Mozilla angebotene Firefox-Browser wird ab kommenden Monat, optisch runderneuert, mit einem „frischen Look" zum Download angeboten. Dies hat die für die Entwicklung des freien Safari-Konkurrenten verantwortliche Mozilla Foundation jetzt bekanntgegeben und angekündigt die neue Version pünktlich zum 1. Juni zur Verfügung stellen zu wollen. Das Team habe die gesamte Benutzeroberfläche des Browsers unter die Lupe genommen und Pixel für Pixel auf einfache Bedienbarkeit und Intuivität hin geprüft. Wenig genutzte Elemente seien entfernt, viele andere verbessert worden. Der neue Look soll ab dem kommenden Monat auf allen Endgeräten zur Verfügung stehen und wird Firefox hoffentlich wieder etwas mehr Marktanteile zuspielen. Nur noch wenig Marktanteile Zwar bringt es der hierzulande überdurchschnittlich beliebte Browser auf einen deutschen Marktanteil von stattlichen 21 Prozent Prozent (Chrome kommt in Deutschland auf 48 Prozent, Safari auf 11 Prozent) weltweit spielt Firefox jedoch eine immer kleiner werdende Rolle unter den Desktop-Browsern. So hält Firefox nur noch einen globalen Marktanteil von 8,3 Prozent, während es Googles Chrome-Browser auf 68 Prozent und Safari auf 9,3 Prozent bringt. Mozilla strukturiert um Dem nun angekündigten Redesign des Firefox-Browsers waren interne Neuorganisationen bei Mozilla vorausgegangen. Zum einen trennte sich die Non-Profit-Organisation von wenig nachgefragten Diensten wie Firefox Send und Firefox Notes, zum anderen setzte man verstärkt auf den Verkauf der kostenpflichtigen VPN-Option, um zusätzliche Umsätze zu generieren. Zuletzt trennte sich das Mozilla-Team im vergangenen Herbst von 250 Mitarbeitern, also rund einem Drittel aller Angestellten. Die Chefetage kündigte an, sich neu aufstellen und so umstrukturieren zu wollen, dass man sich nur noch auf die erfolgreichen und erfolgversprechenden Angebote konzentrieren werde.