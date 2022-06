Firefox macht vollständigen Cookie-Schutz zum Standard

Firefox führt seinen vollständigen Cookie-Schutz jetzt standardmäßig für alle Nutzer ein. Der damit verbundene verstärkte Schutz der Privatsphäre macht den Webbrowser seinen Entwicklern zufolge zur privatesten und sichersten Software unter den führenden Browsern für Windows und Mac.

Mit seinem vollständigen Cookie-Schutz verfolgt Firefox den Ansatz, einen starken Schutz gegen Tracking zu bieten, ohne das Surferlebnis der Nutzer zu beeinträchtigen. Die Entwickler des Browsers sprechen in diesem Zusammenhang von „Keks-Dosen“, die für jede Webseite getrennt angelegt werden, die man besucht.

Beim Surfen mit Firefox werden in der Folge nicht mehr alle Webseiten-Cookies zentral abgelegt, sondern jedes für sich in dem entsprechenden, für sich abgeschlossenen Container. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Firefox nicht nur die von der eigentlich besuchten Webseite ausgegebenen Cookies so behandelt, sondern auch eventuell eingebettete Inhalte von Drittanbietern. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die einzelnen Webseiten nur auf die Informationen zum persönlichen Surfverhalten auf ihnen selbst zugreifen, aber keine seitenübergreifenden Verknüpfungen erstellen können.

Ziel des Ganzen ist es, einen ausgewogenen Mittelweg zu finden, der der Privatsphäre der Nutzer bestmöglich wahrt, aber dessen Internet-Erlebnis nicht beeinträchtigt. Webseiten haben weiter die Möglichkeit, die zur Verbesserung ihrer Nutzung nötigen Daten wie Anmeldeinformationen oder persönliche Einstellungen für den nächsten Besuch zu hinterlegen, ohne dass darüber hinaus für diese Zwecke nicht benötigte Daten erfasst werden.

Der vollständige Cookie-Schutz musste in Firefix bislang separat über die in den Firefox-Einstellungen verfügbare Datenschutzoption „Streng“ aktiviert werden. Mit der aktuellen Version 101 wird die Funktion hier nun unter den Standardeinstellungen gelistet. Erweiterte Optionen in diesem Zusammenhang lassen sich über die benutzerdefinierten Einstellungen im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ konfigurieren.