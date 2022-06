Videoplayer Infuse verbessert Sammlungen und Serieninfos

Infuse lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Für die Vollversion fällt eine Monatsgebühr von 99 Cent beziehungsweise eine Jahresgebühr von 9,99 Euro im Abo oder eine Einmalzahlung in Höhe von 89,99 Euro an.

Im Rahmen der Anbindung von Infuse an die Film- und Fernsehdatenbank TMDB können jetzt auch eventuell vorhandene Logos für Filme und TV-Serien übernommen und in Infuse angezeigt werden. Darüber hinaus bringt das Update auf die neue Version eine Reihe von kleineren Korrekturen und Verbesserungen im Zusammenspiel mit der Verwendung der App. Hier die von den Entwicklern veröffentlichten Liste der mit Infuse 7.4 verbundenen Änderungen:

