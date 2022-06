Verstellbarer Notebook-Ständer und USB-C-Netzteile im Angebot

Der Klappständer eignet sich dem Hersteller zufolge für Notebooks mit einer Bildschirmgröße zwischen 11 und 17 Zoll, die sich darauf im Winkel weitgehend frei positionieren und in der Höhe angepasst platzieren lassen. Vier gummierte Pads und zwei Haken an der Unterseite sorgen dafür, dass das Notebook nicht abrutscht, während längliche Öffnungen auf der Auflage für bessere Kühlung sorgen sollen. Für den Transport und bei Nichtbenutzung kann der Ständer flach zusammengeklappt werden, eine Griffaussparung dient als Tragemöglichkeit.

