Firefox erhält umfassend überarbeitet die Benutzeroberfläche

Firefox hat sein größtes Design-Update seit Jahren erhalten. Mit Version 157 führt Mozilla eine umfassend überarbeitete Benutzeroberfläche ein, die jetzt für alle Nutzer auf Desktop-Rechnern und Mobilgeräten bereitgestellt wird.

Mozilla hat zahlreiche Bereiche des Browsers neu gestaltet. So wurden beispielsweise Farben, Symbole und Themes sowie die Darstellung von Tabs und Symbolleisten überarbeitet. Auch die Seite für neue Tabs und der private Modus präsentieren sich in neuer Form. Damit soll auch das Erscheinungsbild von Firefox auf Desktop-Rechnern und Mobilgeräten einheitlicher werden.

Die neue Oberfläche wurde in den vergangenen Monaten bereits mit Nutzern der Vorschauversion Firefox Nightly getestet und auf Grundlage der Rückmeldungen weiter angepasst.

Kompaktmodus kehrt zurück

Mit dem neuen Design kehrt auch der Kompaktmodus zurück. Er reduziert die Höhe von Tabs und Symbolleisten und schafft damit mehr Platz für Webseiten. Auf kleineren Bildschirmen kann Firefox die kompaktere Darstellung zudem automatisch aktivieren.

Erweitert wurden zudem die Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung. Mozilla hat unter anderem die Auswahl von Themes überarbeitet und bietet zusätzliche Designs und Hintergründe an. Auch die Seite für neue Tabs lässt sich nun stärker an die eigenen Wünsche anpassen. Regelmäßig verwendete Webseiten können dort dauerhaft angeheftet werden.

Firefox soll unabhängig und quelloffen bleiben

Das Design-Update folgt auf mehrere neue Funktionen, die Mozilla mit den vergangenen Firefox-Versionen eingeführt hat. Parallel dazu hat Mozilla damit begonnen, KI-Funktionen stärker in den Browser zu integrieren. Nutzer sollen dabei selbst festlegen können, welche Funktionen sie verwenden, welches KI-Modell zum Einsatz kommt und auf welche Inhalte dieses zugreifen darf.

Mozilla betont, trotz der optischen Veränderungen an den grundlegenden Eigenschaften von Firefox festhalten zu wollen. Der Browser soll unabhängig und quelloffen bleiben sowie Nutzern weiterhin weitreichende Kontrolle über Datenschutz und zusätzliche Funktionen geben. Die vollständigen Release Notes zu Firefox 157 lassen sich hier einsehen.