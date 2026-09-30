Prime Video im Oktober: Mehr als 100 Neuzugänge

Wer die „James Bond“-Filme bei ihrer letzten Verfügbarkeit auf Prime Video verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Gelegenheit. Im Oktober kehrt die Filmreihe ins Programm zurück. Insgesamt erweitert Amazon das Portfolio seines Videodienstes im kommenden Monat um mehr als 100 Filme und Serien, einige davon sind auch zum ersten Mal dabei. Passend zu Halloween kommt beispielsweise eine Neuinterpretation von Steven Kings „Carrie“ ins Programm.

Carrie (7. Oktober)

Die achtteilige Prime-Original-Serie greift den gleichnamigen Roman von Steven King erneut auf. Die Außenseiterin Carrie White hat ihr Leben weitgehend abgeschirmt verbracht, bevor sie sich plötzlich an einer Highschool zurechtfinden muss. Dort entwickelt sie mysteriöse telekinetische Kräfte, die zunehmend ihr Leben bestimmen.

Love of Your Life (14. Oktober)

In „Love of Your Life“ dreht sich alles um Liebe, Verlust und die Suche nach einem neuen Lebensweg. Maya und Charlie begegnen sich und gehen später wieder getrennte Wege.>

Friends Sex and Games (16. Oktober)

„Friends Sex and Games“ ist eine neue, auf der mexikanischen Produktion „El juego de las Llaves“ basierende Prime-Original-Serie mit acht Teilen. Amazon beschreibt die Beziehungsdramedy als Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor.

7 vs. Wild (22. Oktober)

Im Oktober geht es auch mit „7 vs. Wild“ weiter. In der sechsten Staffel kehrt das Format zu seinen Wurzeln zurück. Die Teilnehmer werden einzeln in der Wildnis ausgesetzt und müssen dort auf sich allein gestellt zurechtkommen. Gedreht wurde im „Gebirge des Teufels“ in der Dominikanischen Republik, wo die Teilnehmer mit schwierigen Bedingungen und einer gefährlichen Tierwelt konfrontiert sind.

Drive – The Pretenders (28. Oktober)

Zu den Highlights im Oktober zählt laut Amazon der Prime-Original-Film „Drive – The Pretenders“. Der Film handelt vom emotionalen Aufeinandertreffen der Rennwagenmechanikerin Sarah (Lisa-Marie Koroll) und des berühmten, aber gescheiterten Rennfahrers Dante Annunziata (Amin Baahmed).



Neue Serien bei Prime Video im Oktober:

Ab 1. Oktober

Ab 2. Oktober 2026

Ab 4. Oktober 2026

Ab 7. Oktober 2026

Ab 11. Oktober 2026

Ab 12. Oktober 2026

Ab 14. Oktober 2026

Ab 16. Oktober 2026

Ab 19. Oktober 2026

Ab 21. Oktober 2026

Ab 22. Oktober 2026

Ab 25. Oktober 2026

Ab 26. Oktober 2026

Neue Filme bei Prime Video im Oktober:

Ab 1. Oktober 2026

Ab 2. Oktober 2026

Ab 3. Oktober 2026

Ab 5. Oktober 2026

Ab 8. Oktober 2026

Ab 10. Oktober 2026

Ab 11. Oktober 2026

Ab 12. Oktober 2026

Ab 14. Oktober 2026

Ab 15. Oktober 2026

Ab 16. Oktober 2026

Ab 18. Oktober 2026

Ab 19. Oktober 2026

Ab 20. Oktober 2026

Ab 21. Oktober 2026

Ab 23. Oktober 2026

Ab 25. Oktober 2026

Ab 26. Oktober 2026

Ab 27. Oktober 2026

Ab 28. Oktober 2026

Ab 29. Oktober 2026

Ab 30. Oktober 2026

Ab 31. Oktober 2026