James Bond kehrt zurück
Prime Video im Oktober: Mehr als 100 Neuzugänge
Wer die „James Bond“-Filme bei ihrer letzten Verfügbarkeit auf Prime Video verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Gelegenheit. Im Oktober kehrt die Filmreihe ins Programm zurück. Insgesamt erweitert Amazon das Portfolio seines Videodienstes im kommenden Monat um mehr als 100 Filme und Serien, einige davon sind auch zum ersten Mal dabei. Passend zu Halloween kommt beispielsweise eine Neuinterpretation von Steven Kings „Carrie“ ins Programm.
Carrie (7. Oktober)
Die achtteilige Prime-Original-Serie greift den gleichnamigen Roman von Steven King erneut auf. Die Außenseiterin Carrie White hat ihr Leben weitgehend abgeschirmt verbracht, bevor sie sich plötzlich an einer Highschool zurechtfinden muss. Dort entwickelt sie mysteriöse telekinetische Kräfte, die zunehmend ihr Leben bestimmen.
Love of Your Life (14. Oktober)
In „Love of Your Life“ dreht sich alles um Liebe, Verlust und die Suche nach einem neuen Lebensweg. Maya und Charlie begegnen sich und gehen später wieder getrennte Wege.>
Friends Sex and Games (16. Oktober)
„Friends Sex and Games“ ist eine neue, auf der mexikanischen Produktion „El juego de las Llaves“ basierende Prime-Original-Serie mit acht Teilen. Amazon beschreibt die Beziehungsdramedy als Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor.
7 vs. Wild (22. Oktober)
Im Oktober geht es auch mit „7 vs. Wild“ weiter. In der sechsten Staffel kehrt das Format zu seinen Wurzeln zurück. Die Teilnehmer werden einzeln in der Wildnis ausgesetzt und müssen dort auf sich allein gestellt zurechtkommen. Gedreht wurde im „Gebirge des Teufels“ in der Dominikanischen Republik, wo die Teilnehmer mit schwierigen Bedingungen und einer gefährlichen Tierwelt konfrontiert sind.
Drive – The Pretenders (28. Oktober)
Zu den Highlights im Oktober zählt laut Amazon der Prime-Original-Film „Drive – The Pretenders“. Der Film handelt vom emotionalen Aufeinandertreffen der Rennwagenmechanikerin Sarah (Lisa-Marie Koroll) und des berühmten, aber gescheiterten Rennfahrers Dante Annunziata (Amin Baahmed).
Neue Serien bei Prime Video im Oktober:
Ab 1. Oktober
Ab 2. Oktober 2026
Ab 4. Oktober 2026
Ab 7. Oktober 2026
Ab 11. Oktober 2026
Ab 12. Oktober 2026
Ab 14. Oktober 2026
Ab 16. Oktober 2026
Ab 19. Oktober 2026
Ab 21. Oktober 2026
Ab 22. Oktober 2026
Ab 25. Oktober 2026
Ab 26. Oktober 2026
Neue Filme bei Prime Video im Oktober:
Ab 1. Oktober 2026
- Astrid Lindgrens Weihnachten – Exclusive
- Casino Royale (1967)
- Child’s Play (2019)
- Creed – Rocky’s Legacy
- Creed II
- Creed III – Rocky’s Legacy
- Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
- Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere
- Der Hobbit – Smaugs Einöde
- Der Terminator
- House of Gucci
- James Bond – Der Hauch des Todes
- James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt
- James Bond – Der Spion, der mich liebte
- James Bond – Diamantenfieber
- James Bond – Die Welt ist nicht genug
- James Bond – GoldenEye
- James Bond – Im Angesicht des Todes
- James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät
- James Bond – In tödlicher Mission
- James Bond – Leben und sterben lassen
- James Bond – Liebesgrüße aus Moskau
- James Bond – Lizenz zum Töten
- James Bond – Man lebt nur zweimal
- James Bond – Octopussy
- James Bond – Sag niemals nie
- James Bond 007 – Casino Royale (2006)
- James Bond 007 – Ein Quantum Trost
- James Bond 007 – Goldfinger
- James Bond 007 – Moonraker
- James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag
- James Bond 007 jagt Dr. No
- Spectre
- Manta Manta
- Mel Brooks’ Spaceballs
- Mile 22
- Rocky
- Rocky II
- Rocky III – Das Auge des Tigers
- Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts
- Rocky V
- Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens
- Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut
- Thelma & Louise
- Walking Tall: The Payback
Ab 2. Oktober 2026
- Homefront
- The Boss Baby
- The Boss Baby 2: Familienunternehmen
- Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte
Ab 3. Oktober 2026
Ab 5. Oktober 2026
Ab 8. Oktober 2026
Ab 10. Oktober 2026
Ab 11. Oktober 2026
Ab 12. Oktober 2026
Ab 14. Oktober 2026
Ab 15. Oktober 2026
Ab 16. Oktober 2026
Ab 18. Oktober 2026
Ab 19. Oktober 2026
Ab 20. Oktober 2026
Ab 21. Oktober 2026
Ab 23. Oktober 2026
Ab 25. Oktober 2026
Ab 26. Oktober 2026
- Der Herr der Ringe – Die Gefährten
- Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (Extended Edition)
- Der Herr der Ringe – Die zwei Türme
- Green Book
Ab 27. Oktober 2026
Ab 28. Oktober 2026
Ab 29. Oktober 2026
Ab 30. Oktober 2026
- Apokalypse Z: Neue Welt – Original
- Inception
- Jackie Brown
- Twilight – Biss zum Morgengrauen
- New Moon – Biss zur Mittagsstunde
- Eclipse – Biss zum Abendrot
- Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1
- Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2
Geil seit gefühlt 30 Jahren mal wieder alle James Bond Filme durch schauen
Nice: The Rookie alle Staffeln!
:-)
Nein es gibt schon eine 8.Staffel
Bei Filmen nur alter Schinken.
Hoffentlich ist die MAD Max Chrom Version auf Deutsch Synchronisiert
Ich werde wohl ein weiteres Mal Jackie Brown schauen :-)