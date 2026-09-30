Eufy C35: Sicherheitskameras zum bisherigen Bestpreis

Wenn uns jemand nach Sicherheitskameras mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis fragt, können wir mit gutem Gewissen die C35-Kameras von Eufy empfehlen. Aktuell sind die Geräte im Rahmen der frühen Prime-Days-Angebote von Amazon so günstig wie bislang noch nicht erhältlich.

Einsteiger können zwischen einem Set mit zwei Kameras für 109 Euro und einem Set mit vier Kameras für 169 Euro wählen. Bei beiden Sets ist die für den Betrieb nötige HomeBase Mini enthalten. Diese bietet standardmäßig 8 GB Speicherplatz für das lokale Sichern der aufgezeichneten Videos. Mithilfe einer microSD-Karte lässt sich der Speicher um bis zu 1 TB erweitern.

Wer einzelne Kameras ergänzen will, kommt aktuell für 49 Euro zum Zug. Zu diesem Preis sind die Geräte in Weiß, Schwarz oder Grün erhältlich.

Lokale Speicherung ohne Abo

Zu den Vorzügen der Eufy-Kameras gehört, dass sich das System vollständig ohne Cloud-Anbindung und Abo-Kosten betreiben lässt. Die lokale Speicherung ist als Standard vorgesehen, sodass sich die Geräte auch ohne kostenpflichtiges Abonnement in vollem Umfang nutzen lassen. Die Geräte erkennen Bewegungen, können zwischen Personen, Autos und Tieren unterscheiden und darauf basierend Push-Mitteilungen versenden. Der Zugriff auf das Kamerabild ist per App, Web-Portal oder über das separat erhältliche Eufy Smart Display möglich.

Lange Akkulaufzeit und flexible Montage

Wir haben zwei C35-Kameras von Eufy seit ihrem Verkaufsstart vor rund einem Jahr im Dauereinsatz. Der integrierte Akku hält eher Monate als Wochen. Auch das Kamerabild mit 1080p und die Leistung des integrierten Nachtmodus sind für Standardnutzer aus unserer Sicht ausreichend. Schon eine geringe Restlichtstärke genügt, damit die Geräte auch nachts ein Farbbild liefern.

Bei der Befestigung bieten die C35-Kameras mehrere Möglichkeiten. Die Geräte lassen sich über einen beweglichen Standfuß magnetisch oder mithilfe der mitgelieferten Schraubhalterung befestigen.

Leider kein Apple Home

Außen vor bleiben Nutzer, die Wert auf eine Anbindung an Apple Home legen. Die Kameras lassen sich lediglich mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden.