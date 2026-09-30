Lokale Speicherung und ohne Abo
Eufy C35: Sicherheitskameras zum bisherigen Bestpreis
Wenn uns jemand nach Sicherheitskameras mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis fragt, können wir mit gutem Gewissen die C35-Kameras von Eufy empfehlen. Aktuell sind die Geräte im Rahmen der frühen Prime-Days-Angebote von Amazon so günstig wie bislang noch nicht erhältlich.
Einsteiger können zwischen einem Set mit zwei Kameras für 109 Euro und einem Set mit vier Kameras für 169 Euro wählen. Bei beiden Sets ist die für den Betrieb nötige HomeBase Mini enthalten. Diese bietet standardmäßig 8 GB Speicherplatz für das lokale Sichern der aufgezeichneten Videos. Mithilfe einer microSD-Karte lässt sich der Speicher um bis zu 1 TB erweitern.
Wer einzelne Kameras ergänzen will, kommt aktuell für 49 Euro zum Zug. Zu diesem Preis sind die Geräte in Weiß, Schwarz oder Grün erhältlich.
Lokale Speicherung ohne Abo
Zu den Vorzügen der Eufy-Kameras gehört, dass sich das System vollständig ohne Cloud-Anbindung und Abo-Kosten betreiben lässt. Die lokale Speicherung ist als Standard vorgesehen, sodass sich die Geräte auch ohne kostenpflichtiges Abonnement in vollem Umfang nutzen lassen. Die Geräte erkennen Bewegungen, können zwischen Personen, Autos und Tieren unterscheiden und darauf basierend Push-Mitteilungen versenden. Der Zugriff auf das Kamerabild ist per App, Web-Portal oder über das separat erhältliche Eufy Smart Display möglich.
Lange Akkulaufzeit und flexible Montage
Wir haben zwei C35-Kameras von Eufy seit ihrem Verkaufsstart vor rund einem Jahr im Dauereinsatz. Der integrierte Akku hält eher Monate als Wochen. Auch das Kamerabild mit 1080p und die Leistung des integrierten Nachtmodus sind für Standardnutzer aus unserer Sicht ausreichend. Schon eine geringe Restlichtstärke genügt, damit die Geräte auch nachts ein Farbbild liefern.
Bei der Befestigung bieten die C35-Kameras mehrere Möglichkeiten. Die Geräte lassen sich über einen beweglichen Standfuß magnetisch oder mithilfe der mitgelieferten Schraubhalterung befestigen.
Leider kein Apple Home
Außen vor bleiben Nutzer, die Wert auf eine Anbindung an Apple Home legen. Die Kameras lassen sich lediglich mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden.
Hinweis: Die Kameras u. der Mini Hub machen was sie sollen durchaus gut und die Batterielaufzeit ist auch Ok.
Für im Haus gibt es keinen Privacy Mode und man muss die Kamera komplett ausschalten, was etwas umständlich ist.
Was ich leider erst nach dem Kauf gemerkt habe: So gut wie nichts aus dem Eufy Portfolio ist mit dem Mini Hub kompatibel! Keine Kameras, Sensoren, etc.
Deshalb werde ich das Set in absehbarer Zeit wieder ablösen.
Alternative: Argus Magicam von Reolink
erlaubt alternativ auch Stromanschluss (über USB -C) und damit 24/7-Stream
ebenso KEIN Cloud-/Abozwang
ausserdem HA-Integration (aber hier leider bislang kein LIVE-Bild)
Komisch, meine Aqara Kameras sind in Home. Auf Profil gehen in der Aqara App, dann auf mit Ökosystemen verbinden gehen und dann Home auswählen
Aqara oder Eufy ;-)
Prima, meine auch. Hier geht es allerdings nicht um Aqara Kameras….
Kann die C35 auch nur bedingt empfehlen. Haustiere werden gar nicht erkannt, aus irgendeinem Grund verbinden sich die Kameras immer wieder mit der Homebase, obwohl das WLAN deutlich stärker wäre (auch nach dem 20. Mal einbinden der Kamera ins WLAN springt diese 5 Minuten später in das deutlich schwächere Netz mit der Homebase zurück), wenn man Pech hat (wie ich in einem Set) wird irgendwann nichts mehr aufgezeichnet und alles muss zurückgesetzt werden…