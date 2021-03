Fire TV Stick mit neuer Alexa-Sprachfernbedienung

Amazon irritiert gerade einige Leser mit der Ankündigung eines „neuen“ Fire TV Stick. Auf der Produktseite ist die Möglichkeit zur Vorbestellung gemeinsam mit dem Erscheinungstermin 14. April erwähnt. Neu ist der Fire TV Stick selbst allerdings nicht. Amazon hat lediglich seine auch separat erhältliche Alexa-Sprachfernbedienung überarbeitet.

Auf den ersten Blick stechen bei der neuen Version der Sprachfernbedienung die nun farbige Alexa-Taste und die vier Direktwahltasten für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music ins Auge. Zudem lassen sich aktuelle Inhalte von Live-TV-Apps direkt über eine „Senderliste“-Taste aufrufen.

Technisch bleibt beim Fire TV Stick alles beim Alten bzw. auf dem Stand der letzten Aktualisierung im September vergangenen Jahres. Damals wurde begleitend auch der günstigere Fire TV Stick Lite vorgestellt, der mit einer einfacheren Fernbedienung und Einschränkungen bei der Dolby-Atmos-Audiowiedergabe günstiger angeboten wird. Beide aktuellen Modelle des Fire TV Stick verzichten übrigens auf 4K-Unterstützung. Wer auf Ultra-HD-Auflösung Wert legt, muss zu dem schon etwas angestaubten Fire TV Stick 4K aus dem Jahr 2018 greifen.

Neue Fire-TV-Benutzeroberfläche für weitere Geräte

Amazon hat darüber hinaus bekanntgegeben, dass die neue Fire-TV-Benutzeroberfläche von heute an auf zusätzlichen Geräten bereitgestellt wird. Nachdem bereits Ende vergangenen Jahres der Fire TV Stick der dritten Generation und Fire TV Stick Lite das Update erhalten haben, sind jetzt der Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube und Fire TV der dritten Generation an der Reihe. Die neue Softwareversion solle in Kürze auf diesen Geräten zur Verfügung stehen.

Im Laufe des Jahres will Amazon die aktualisierte Oberfläche dann auch noch für den Fire TV Stick der zweiten Generation und die Fire TV Smart TVs bereitstellen. Im Fokus der Aktualisierung stehen eine neue Startseite mit verbesserter Navigation Verbesserungen bei der Suche.