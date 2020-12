Amazon Fire TV: Neue Benutzeroberfläche sorgt für deutlich mehr Überblick

Amazon bietet seit dieser Woche die neue Benutzeroberfläche für Fire TV an. Die Verteilung ist bislang allerdings auf die neuen Geräte Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung und Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung begrenzt. Zudem kann es sein, dass das Update noch nicht für all diese Geräte verfügbar ist. Laut Amazon erfolgt die Verteilung im Laufe mehrerer Wochen.

Unserer Meinung nach war es ja höchste Zeit für die nun verfügbare Überarbeitung des Startbildschirms von Fire TV. In der Vorgängerversion war die Navigation und Suche nach Inhalten mehr als anstrengend und nur wenig intuitiv. Die neue Benutzeroberfläche setzt jetzt auf eine zentral in der Bildschirmmitte platzierte Startleiste, die sich vor allem auch an die persönliche Nutzung anpassen lässt.

Standardmäßig könnt ihr vom neuen Hauptmenü aus direkt auf die Nutzerprofile sowie die Bereiche Mediathek, Startseite, Suchen und Live zugreifen. Zudem werden in der Folge einzelne Apps, Kanäle und Spiele für den direkten Zugriff angezeigt. Hierbei könnt ihr die von euch favorisierten Inhalte und auch die Reihenfolge von deren Anzeige selbst bestimmen. Drückt für die zugehörigen Optionen auf das Menü-Symbol auf der Fernbedienung, während eines dieser Objekte ausgewählt ist.

Die in der Startleiste platzierten Apps erlauben nicht nur den schnellen Anwendungsstart, sondern bieten teils auch erweiterte Vorschauoptionen. So wird bei kompatiblen Apps, darunter Mediatheken und auch den mit Prime Video konkurrierenden Videodiensten direkt unter dem Startmenü eine Vorschau auf aktuelle Inhalte eingeblendet. Von dort aus lassen sich dann auch einzelne aktuelle Videos direkt starten.

Die persönliche Watchlist erreicht man jetzt über den Punkt „Mediathek“ im Hauptmenü. Damit verbunden werden hier auch gekaufte oder aktuell geliehene Inhalte angezeigt. Der Menüpunkt „Live“ ermöglicht auf Basis der vorhandenen Apps den Schnelleinstieg ins aktuelle Live-TV-Programm.

Verbesserte Suchfunktion auf Fire TV

Die verbesserte Bedienoberfläche von Fire TV zeigt sich auch über die Startseite hinaus. So hat Amazon auch die Suchfunktion maßgeblich verbessert. Die Inhalte lassen sich dabei auch nach Kategorien filtern, alternativ besteht die Möglichkeit zur Anzeige ausgewählter Genres.

Damit verbunden hat Amazon auch die Alexa-Funktionen erweitert. Die Sprachassistentin unterstützt mit Befehlen wie Alexa, gehe zu Live“, „Alexa, gehe zu Suchen“ oder „Alexa, gehe zur Startseite“ bei der Navigation durch das Menü und kann zudem zum schnellen Wechsel zwischen den Profilen verwendet werden. Sofern man eigene Stimmprofile erstellt hat, kann man hier mit dem Befehl „Alexa, wechsle zu meinem Profil“ direkt ins eigene Profil springen. Fire TV unterstützt bis zu sechs verschiedene Nutzer pro Haushalt, diese können über das Menü „Profile“ verwaltet werden.

Unterm Strich ist die neue Bedienoberfläche von Fire TV ein willkommenes Update. Hier und da gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial und leider verzichtet Amazon weiterhin nicht auf die nervigen Werbebanner auf der Startseite. In Anbetracht der günstigen Gerätepreise muss man sich wohl an dieses Manko gewöhnen.

Auch aktuell bietet Amazon seine neuen Fire-TV-Sticks wieder vergünstigt an. Die aktuelle Version des „großen“ Fire-TV-Sticks ist für 29,23 Euro zu haben, der Fire TV Stick Lite kostet 17,53 Euro

Produkthinweis Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | Dolby Atmos-Klang | 2020 Aktionspreis

Produkthinweis Wir stellen vor: Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) | 2020 Aktionspreis

Manuelle Update-Suche für Fire TV

Ein Hinweis noch für Anwender, die auf die Aktualisierung warten. Möglicherweise habt ihr ja Glück, wenn ihr manuell nach einer Aktualisierung sucht. Verwendet hierzu die Option „Nach Updates suchen“ in den Einstellungen „Mein Fire TV -> Info“ des Geräts.