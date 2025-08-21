Fire TV Soundbar Plus zum bisherigen Bestpreis erhältlich

Die seit November erhältliche Fire TV Soundbar Plus ist momentan so günstig wie noch nie erhältlich. Amazon bietet die Soundleiste zum Preis von 189,99 Euro an. Der reguläre Preis für das Gerät liegt bei 269,99 Euro und selbst im Rahmen der letzten Prime-Angebote musste man 30 Euro mehr bezahlen als aktuell.

Genau wie das kleinere, derzeit für 99 Euro erhältliche Standardmodell der Fire TV Soundbar ist auch die Fire TV Soundbar Plus als Erweiterung für Smart TVs und Fire-TV-Geräte konzipiert. Es ist wichtig, dass ihr euch von dem Namen der Geräte nicht in die Irre führen lasst. Beide Soundbars haben selbst kein Empfangsmodul integriert und arbeiten komplett offline. Die Geräte werden lediglich über HDMI oder einen optischen Audioanschluss mit dem Fernseher verbunden.

3.1-TV-Sound und Bluetooth-Lautsprecher

Die Fire TV Soundbar Plus ist mit drei Breitbandlautsprechern, drei Hochtönern und zwei Tieftönern ausgestattet. Ein dedizierter Center-Kanal soll die Wiedergabe von Gesprochenem verbessern, dabei lassen sich für eine bestmögliche Dialogakustik die Stimmen gegenüber Hintergrundgeräuschen hervorheben.

Die Soundbar unterstützt die Standards Dolby Atmos und DTS:X für eine raumfüllende Klangwiedergabe. Die Verbindung zum TV-Gerät erfolgt über einen HDMI-eARC- oder ARC-Anschluss. Ergänzend lässt sich die Soundbar auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Auf diesem Weg können Audiodateien direkt von einem Smartphone oder Tablet abgespielt werden.

Nutzer haben die Möglichkeit, zwischen vier Klangprofilen zu wechseln, die auf verschiedene Inhalte wie Filme, Sport oder Serien abgestimmt sind. Der Wechsel zwischen diesen Profilen ist ebenso wie die sonstige Bedienung mithilfe der beiliegenden Fernbedienung möglich. Grundsätzlich kann aber weiterhin die Standardfernbedienung des TV-Geräts zum Regeln der Lautstärke verwendet werden.

Wandhalterung mit dabei

Im Lieferumfang ist neben der Soundbar, der Fernbedienung und einem Stromkabel auch ein HDMI-Kabel für den Anschluss an den Fernseher enthalten. Zudem liegt ein Befestigungsset bei, mit dessen Hilfe man die Soundbar optional auch an die Wand schrauben kann. Die Fire TV Soundbar Plus ist 94 cm breit, 13,2 cm tief und 6,4 cm hoch.