Ugreen bietet Aluminum-SSD-Gehäuse mit passiver Kühlung an

Ugreen will mit seinem Gehäuse für NVMe-SSDs eine günstigere Alternative zu Produkten wie dem vor kurzem neu auf den Markt gekommenen Terramaster D1 Plus bieten. Das Gehäuse von Ugreen setzt ebenfalls auf passive Kühlung und ist mit USB 4 kompatibel, kommt aber mit einem aktuellen Preis von 58,99 Euro deutlich günstiger daher.

Ob sich dieser rund die Hälfte günstigere Preis in der Qualität niederschlägt, können wir aus der Ferne nicht beantworten. Von den grundlegenden Leistungsdaten sind die beiden Produkte aber durchaus vergleichbar.

Das Ugreen-Gehäuse ist mit SSDs vom Typ NVMe M2 kompatibel und unterstützt eine Bestückung mit bis zu 8 TB Kapazität. Beim Anschluss über USB-C beziehungsweise Thunderbolt 4 sollen sich damit maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von rund 3.600 Megabyte pro Sekunde erreichen lassen. Der Verbindungsstandard unterstützt bei optimalen Bedingungen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gigabit pro Sekunde.

Kühlung ohne Lüfter

Das aus einer Aluminiumlegierung gefertigte SSD-Gehäuse von Ugreen setzt vollständig auf passive Wärmeableitung. Hierfür werden doppelseitige Kühlrippen aus Metall sowie wärmeleitende Silikonelemente genutzt. Der Hersteller weist darauf hin, dass man das Gerät auch aufrecht aufstellen kann, um die Oberfläche zu vergrößern und die Kühlwirkung weiter zu verbessern.

SSD-Gehäuse ohne Lüfter zielen insbesondere auf Nutzer ab, die diese in ruhigen Umgebungen betreiben wollen, beispielsweise im Rahmen von Audio- oder Videoproduktionen.

Controller unterstützt SSD-Standardfunktionen

Der verbaute Controller unterstützt Ugreen zufolge Funktionen wie die Laufwerksüberwachung SMART, UASP für schnellere Übertragungen und TRIM zur Pflege der SSD-Speicherzellen.

Ugreen gibt die Abmessungen des Gehäuses mit 12,2 × 6,6 × 2,7 cm an. Als Leergewicht ohne SSD werden auf der Herstellerseite 232 Gramm genannt.

Der aktuelle Sonderpreis kommt durch die Kombination mit einem auf der Produktseite angezeigten Rabattcoupon zustande. Achtet darauf und prüft den Endpreis vor einem Kaufabschluss.