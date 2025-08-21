macOS Sequoia 15.6.1 behebt schwere Sicherheitslücke

Mac-Besitzer bekommen beim Blick in die Systemeinstellungen ein verfügbares Update auf macOS Sequoia 15.6.1 angezeigt. Begleitend dazu hat Apple auch entsprechende Updates für die älteren Mac-Betriebssysteme Sonoma und Ventura freigegeben. Bereits gestern haben wir über die Verfügbarkeit von iOS 18.6.2 für das iPhone berichtet. Begleitend dazu hat Apple auch iPadOS 18.6.2 veröffentlicht.

Der im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit der Updates angezeigte Beschreibungstext ist knapp gehalten, weist allerdings auf die Dringlichkeit der Installation hin, da mit dem Update wichtige Sicherheitskorrekturen aufgespielt werden.

„Zero Day“-Schwachstelle gestopft

Bei unserer Meldung zur Veröffentlichung von iOS 18.6.2 hatten wir bereits angedeutet, dass die schnelle Bereitstellung der neuen Updates darauf hinweist, dass Apple hier eine gravierende Sicherheitslücke behebt. Mittlerweile wurde diese Vermutung bestätigt.

Apple hat die Informationen zum Sicherheitsinhalt von iOS 18.6.2 und iPadOS 18.6.2 freigegeben und darin bestätigt, dass mit den aktuellen Updates ein schwerer Fehler gestopft wurde, die dem Unternehmen vorliegenden Informationen zufolge wohl bereits aktiv ausgenutzt wurde. Apple sei sich eines Berichts bewusst, dass die Sicherheitslücke möglicherweise bei einem gezielten Angriff gegen bestimmte Zielgruppen verwendet wurde. Dergleichen wird in Fachkreisen als „Zero Day“-Schwachstelle bezeichnet.

Offenbar war es möglich, mit gezielten Eingaben dafür zu sorgen, dass das Betriebssystem oder eine Anwendung Daten außerhalb des zugewiesenen Speicherpuffers schreibt. Dies kann dazu führen, dass ein Programm abstürzt, Daten beschädigt werden oder – wie vermutlich in diesem Fall – die Ausführung von Schadsoftware möglich wird.

Wann kommt macOS 26 Tahoe?

Während wir davon ausgehen, dass es sich bei iOS 18.6.2 um das letzte Update für Apples Mobilbetriebssystem vor der Veröffentlichung von iOS 26 handelt, legen wir unsere Hand für macOS nicht ins Feuer. Im vergangenen Jahr ist das neue Mac-Betriebssystem zeitgleich mit iOS 18 im September erschienen. Die Jahre zuvor musste man hier aber teils auch bis in den Oktober warten.