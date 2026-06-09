Finder-Menüs in macOS 27 wieder ohne Mini-Symbole

Mit macOS 27 Golden Gate will Apple vor allem auch das im vergangenen Jahr eingeführte und zumindest zu Beginn wohl nicht besonders gut durchdachte Liquid-Glass-Design optimieren. Mac-Nutzer dürfen sich auf zahlreiche kleine Korrekturen und Verbesserungen freuen. Dazu zählt auch, dass Apple die Finder-Menüs wieder von den Mini-Symbolen befreit.

Ihr erinnert euch vermutlich noch an die Kritik diesbezüglich. Apple hat die Textmenüs, die beim Klick auf die einzelnen Einträge in der Menüleiste ausklappen, mit macOS 26 um links neben den jeweiligen Punkten platzierte Mini-Symbole erweitert.

Kritik an den Mini-Symbolen

Die Navigation durch die Menüs wurde dadurch jedoch nicht zwangsläufig einfacher. Ganz im Gegenteil haben etliche Nutzer bemängelt, dass die Menüs dadurch unruhig und unübersichtlich geworden sind. Ganz nebenbei haben erfahrende Mac-Nutzer angemerkt, dass Apple mit diesem Schritt gegen seine selbst verfassten Designrichtlinien verstößt. Der in den 1990er-Jahren von Apple verfasste Designgrundsatz, dass zu viele oder willkürlich platzierte grafische Elemente die Menüs unübersichtlich und hässlich machen, ist den heute beim Unternehmen tätigen Designern scheinbar nicht bekannt.

In der ersten Beta-Version von macOS 27 geht Apple nun wieder einen Schritt zurück. Die kleinen und weitgehend überflüssigen Grafiken wurden aus den Finder-Menüs entfernt, was sich direkt durch eine ruhigere und übersichtliche Oberfläche bemerkbar macht. Die Bildchen bleiben nur da, wo sie wirklich helfen, beispielsweise wenn es darum geht, zwischen den Darstellungsvarianten für den Finder zu unterscheiden.

Die Menüs in macOS 26 und macOS 27

Es scheint auch nicht vorgesehen, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, die Symbole auf Wunsch wieder einzublenden. Wenn sich bis zum Herbst nichts Grundlegendes in diesem Bereich ändert, sind die Mini-Symbole nach einem einjährigen Intermezzo künftig wieder vollständig aus dem Mac-Betriebssystem verschwunden.

Öffentliche Beta folgt im Juli

Die erste Beta-Version von macOS 27 wird aktuell nur für Entwickler angeboten. Eine öffentliche Testversion für alle interessierten Nutzer soll im Juli folgen.