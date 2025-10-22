Finder-Alternative „Bloom“ beschleunigt die Dateiverwaltung

Die Finder-Alternative Bloom ist in Version 1.5.0 erschienen. Mit dem Update gibt der Entwickler seiner Mac-Anwendung nicht nur diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit auf den Weg, sondern läutet auch eine befristete Rabattaktion ein. Noch bis Monatsende bezahlt man mit dem Aktionscode PRODUCTHUNT nur 12 Dollar für die App. Regulär sind 16 Dollar als Preis für die App angesetzt. Unabhängig davon kann man Bloom vor dem Kauf eine Woche lang kostenlos testen.

Bloom richtet sich an Nutzer, die eine effiziente Dateiverwaltung für den Mac suchen. Das Programmfenster bietet standardmäßig zehn verschiedene Layouts – von einer Einzelansicht bis zu vier Finder-Fenstern gleichzeitig, seitlich nebeneinander, übereinander oder in gleich große Rechtecke aufgeteilt. Diese Optionen sollen das gleichzeitige Arbeiten in verschiedenen Ordnern erleichtern.

Über die Menüleiste von Bloom lässt sich eine Funktion namens „Sync Browsing“ erweitern. Diese Option sorgt für zusätzliche Effizienz beim Durchsehen von Verzeichnissen, indem der Inhalt des jeweils aktuell ausgewählten Ordners automatisch in einem angegliederten Fenster angezeigt wird.

Die in die Anwendung integrierte Suchfunktion ist über ein Tastenkürzel oder auch direkt in den geöffneten Ordnern erreichbar. Nutzer können damit nach Dateinamen oder Schlüsselwörtern suchen. Die Ergebnisse werden in Echtzeit aktualisiert, sobald sich Inhalte im Dateisystem ändern.

Ersatz für verschiedene Mini-Tools integriert

Bei der Arbeit in den einzelnen Fenstern erspart die automatische Anpassung der Spaltenbreite an den Inhalt unnötige Mausaktionen und sorgt für besseren Überblick. Ergänzend hat Bloom das Potenzial, separate Apps beispielsweise zum Umbenennen von Dateien oder dem Untersuchen und Entdecken von Archiven zu ersetzen.

Bloom lässt sich über die Webseite des Entwickler laden oder mit dem Kommando ⌘brew install –cask bloom über Homebrew installieren. Wenn man sich für den Kauf der Einmallizenz entscheidet, kann man die App auf bis zu drei persönlichen Computern verwenden.