SwitchBot mit neuen Matter-Leuchten und Smarthome-Kerzenwärmer

SwitchBot hat eine neue Serie vernetzter Leuchten vorgestellt, die den Matter-Standard auf WLAN-Basis unterstützen. Laut Hersteller will man auf diesem Weg sicherstellen, dass sich die neuen Produkte möglichst einfach in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren lassen.

Die neue Produktlinie umfasst zunächst mehrere auf unterschiedliche Einsatzbereiche zugeschnittene Varianten und setzt auf den RGBIC-Standard. Der Zusatz „IC“ steht für „Independent Control“ und ergänzt das bekannte RGB-Farbmodell um die Möglichkeit, Lichtsegmente einzeln anzusteuern, sodass diese unabhängig voneinander leuchten können. Über die App des Herstellers können Nutzer auf dieser Basis dynamische Farbeffekte erstellen.

Die SwitchBot-Stehlampe ist 1,35 Meter hoch und kann laut SwitchBot wahlweise vertikal oder horizontal eingesetzt werden. Der neue Leuchtstreifen lässt sich auf die gewünschte Länge zuschneiden und ist durch seine Beschichtung nach IP44 gegen Feuchtigkeit geschützt. Der zwei Meter lange Neonlichtschlauch kann gebogen und geformt werden, um beispielsweise eine Wandmontage mit individuellen Designs zu ermöglichen.

Daneben bietet SwitchBot auch eine RGB-Serie an, die auf eine einfachere Bedienung und Alltagsbeleuchtung ausgerichtet ist. Hierzu zählen ebenfalls eine Stehlampe und ein Lichtband mit stufenloser Dimmung und anpassbarer Farbtemperatur. Beide Varianten sind nach IP44 geschützt und können in unterschiedlichen Raumumgebungen verwendet werden.

Kerzenwärmer-Lampe mit Smarthome-Anbindung

Als Weltneuheit kündigt SwitchBot die erste mit Matter kompatible Kerzenwärmer-Lampe an. Falls ihr nicht wisst, was das ist: Es handelt sich hierbei um eine Lampe, die Kerzen ohne Flamme schmilzt, um den für Kerzen üblichen Duft und auch ein damit vergleichbares Licht zu erzeugen, ohne dass dabei Rauch, Ruß oder offenes Feuer vorhanden sind. Über Helligkeits- und Timer-Einstellungen lassen sich Beleuchtung und Duftintensität anpassen.

Die neuen Leuchten sind ab sofort über die Webseite von SwitchBot sowie über den Amazon-Shop des Unternehmens erhältlich.