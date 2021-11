Apple TV 3. Generation: Aktivierungsfehler verhindert AirPlay

Wir reichen hier mal eine Leserfrage an euch weiter: Wer noch hat beim Apple TV der 3. Generation das Problem, dass in den Geräteeinstellungen die Meldung „Aktivierung fehlgeschlagen“ angezeigt wird und sich die Set-Top-Box in der Folge auch nicht mehr per AirPlay ansteuern lässt.

Von dem Problem sind offenbar mehrere Besitzer eines Apple TV der dritten Generation betroffen, entsprechende Berichte finden sich unter anderem in den deutschen Apple-Supportforen. Auslöser war vermutlich das bereits im September veröffentlichte, letzte Softwareupdate für diese Geräte auf Version 7.8.

Wer sich mit dem Problem konfrontiert sieht, sollte auf jeden Fall sein iCloud-Konto überprüfen. Ein amerikanischer Nutzer berichtet, dass er den Fehler beseitigen konnte, in dem er ein Problem mit den Zahlungsinformationen zu seiner Apple-ID beseitigt hat.

Ansonsten müssen betroffene Apple-TV-Nutzer Geduld zeigen und sich in Hoffnung üben. Wir haben vor drei Jahren bereits ein ähnliches Fehlverhalten gesehen. Was damals genau dazu geführt hat, ist nicht bekannt – wir vermuten aber eine Fehlkonfiguration bei Apples Authentifizierungs-Servern – jedenfalls hat sich das Problem damals nach ein paar Wochen Wartezeit in Luft aufgelöst.