Finale Beta von macOS 26.3 mit Hinweisen auf neue Macs

Apple hat jetzt die voraussichtlich abschließenden Vorabversionen von iOS 26.3, macOS 26.3 und den korrespondierenden Updates für seine restlichen Betriebssysteme für Entwickler und Teilnehmer seines öffentlichen Beta-Programms freigegeben. Wenn niemand eine Notbremse zieht, dürfen wir in der kommenden Woche mit der Freigabe der Updates für alle Nutzer rechnen. Bei den Updates handelt es sich um die sogenannten „Release Candidates“ (RC-Versionen), in denen alle bislang bekannten Fehler behoben sein sollten.

macOS 26.3 als Voraussetzung für neue Macs

Mit der Freigabe von macOS 26.3 macht Apple zudem den Weg für die Veröffentlichung neuer MacBook-Pro-Modelle frei. Wir haben zu Wochenbeginn darüber berichtet, dass Apple neue, mit Prozessoren vom Typ M5 Pro und M5 Max ausgestattete Varianten des Notebooks mehr oder weniger lieferbereit haben soll und offenbar nur darauf wartet, dass mit macOS 26.3 auch softwareseitig alle Voraussetzungen erfüllt werden.

In der neu von Apple bereitgestellten finalen Beta-Version des neuen Mac-Betriebssystems scheint sich nun eine Bestätigung hierfür zu finden. Das Apple-Blog MacRumors hat Kenntnis davon erlangt, dass darin zwei bislang unbekannte Prozessorsysteme erwähnt werden, die zu den erwarteten Apple-Prozessoren M5 Pro und M5 Max passen.

Neue SoC-Kennungen werfen Fragen auf

SoC steht für System-on-a-Chip, und in macOS 26.2 tauchen die beiden neuen SoC-Varianten T6051 und T6052 in Verbindung mit den ebenfalls neuen Chip-Plattformen H17C und H17D auf. Ungewöhnlich ist nur, dass die D-Kennung normalerweise für Apples Ultra-Chips verwendet wird, während eine S-Version für die Pro-Variante fehlt. Diese könnte aber auch noch mit einem ergänzenden Update nachgeliefert werden. Möglicherweise überrascht uns Apple ja in den kommenden Wochen noch mit einem neuen Mac Studio, in dem dann eine Ultra-Version des M5-Prozessors verbaut ist.

Fakt ist, dass Apple mit dem nun anstehenden Update auf macOS 26.3 den Weg für neue Mac-Modelle frei macht.