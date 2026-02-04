„Dark Castle“: Der Mac-Klassiker kehrt zurück

Das Spiel „Dark Castle“ gehört zu den frühen Arcade-Klassikern auf dem Mac. Der von Silicon Beach Software entwickelte Titel ist im Jahr 1986 erschienen. Als Spieler musste man darin ein gefährliches Schloss erkunden und den tyrannischen Schwarzen Ritter besiegen. Dabei galt es, nicht nur Hindernissen auszuweichen und Gegner abzuwehren, sondern auch kleinere Rätsel zu lösen.

Mark Stephen Pierce, einer der beiden Entwickler der Originalserie, will das Spiel nun zurückbringen. Pierce hat dafür eigens das Entwicklerstudio Ludit gegründet und ein Remake von „Return to Dark Castle“ angekündigt.

Der Schwarze Ritter als Dauergegner

„Return to Dark Castle“ war das letzte der in der „Dark Castle“-Reihe erschienenen Spiele und wurde 2008 für Mac OS X veröffentlicht. Später sind dann auch Versionen für Windows und Linux erschienen. Auch in dieser Version ging es darum, den Schwarzen Ritter zu besiegen. Allerdings hat man darin die Rolle eines Verwandten der ursprünglichen Hauptfigur übernommen, da dieser zuletzt nicht aus dem Schloss zurückgekehrt ist.

In der Neuauflage von „Return to Dark Castle“ sind auch die beiden ersten Titel der Reihe, „Dark Castle“ aus dem Jahr 1986 und „Beyond Dark Castle“ von 1987, enthalten. Beide Spiele wurden dem Entwickler zufolge technisch modernisiert und mit Farbgrafiken und überarbeitetem Sound neu umgesetzt. Begleitend dazu wurde auch die Steuerung des Spiels angepasst und zusätzlich zur Tastatursteuerung die Unterstützung für Xbox- und PlayStation-Controller hinzugefügt. Obendrauf kommt die neue Version des Spiels mit 50 komplett neu gestalteten Räumen.

Bereits auf Steam gelistet

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Neuauflage von „Return to Dark Castle“ steht noch aus. Das Spiel wird jedoch bereits bei Steam gelistet und lässt sich dort auch zur persönlichen Wunschliste hinzufügen. Auch zum Preis des Spiels hat der Entwickler bislang keine Angaben gemacht.