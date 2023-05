Final Cut Pro: iPad-Abo wird sich teilen lassen

Die Abos, dies hat Apple in einem jetzt veröffentlichten Hilfe-Dokument eingeräumt, werden sich jedoch über die Familienfreigabe teilen lassen. Zudem gibt Apple an, dass sich Final Cut Pro für das iPad ausschließlich im iPad App Store laden lassen wird. Damit dürfte feststehen, dass die Mac-Version und die iPad-Ausgabe nicht zu einer gemeinsamen Universal-Anwendung verschmelzen werden.

Veröffentlicht werden sollen die iPad-Versionen von „Final Cut Pro“ und „Logic Pro“ bereist am kommenden Dienstag, dem 23. Mai. Was die Bezahlung der iPad-Anwendungen angeht, wird Apple dabei erstmals auf ein Software-Abonnement setzen.

Apple, dieses Gefühl stellte sich am vorvergangenen Dienstag als erstes ein, schien bereits so viele Neuigkeiten für die Auftakt-Keynote der Entwicklerkonferenz vorbereitet zu haben, dass für die Präsentation der iPad-Apps keine Zeit mehr bleiben würde. Also beschränkte man sich auf eine Pressemitteilung und setzt ein Häkchen an die Vorankündigung.

Die Ankündigung Apples , die Pro-Applikationen „Final Cut Pro“ und „Logic Pro“ fortan auch in Touchscreen-optimierten Versionen für das iPad zur Verfügung zu stellen, überraschte die Community am 9. Mai.

