Echo Pop und Echo Show 5: Amazon stellt neue Echos vor

Die kindgerechte Medienbibliothek Amazon Kids+ bietet Tausende Stunden an Premium-Unterhaltung und pädagogisch wertvollen Inhalten wie Audible-Hörbücher, Videos, Lieblingsmusik für die nächste Tanzparty oder die Anleitung für ein einfaches Dessert mit dem interaktiven Alexa-Skill Emily Erdbeer. Eltern und Erziehungsberechtigte haben Transparenz und Kontrolle über das Erlebnis ihrer Kinder, indem sie über das Eltern Dashboard auf die Kindersicherung zugreifen können. Dort passen sie die Alterseinstellungen an, behalten ihre Aktivitäten im Auge oder legen Zeitlimits fest.

Bereits für 10 Euro mehr gibt es den Echo Show 5 Kids im Weltraum-Design. Das Modell für Kinder verfügt über Amazon so genannte Sorglosgarantie, in deren Rahmen defekte Geräte während der ersten zwei Jahre kostenlos ersetzt werden. Zudem ist der Zugriff auf die Content-Flatrate Amazon Kids+ für 12 Monate inklusive.

Das 54,99 Euro teure Modell ist in den Farbvarianten Weiß, Anthrazit, Lavendel und Blaugrün erhältlich und besitzt einen nach vorne ausgerichteten Treiber, der den Speaker für kleine Zimmer und den Nachttisch prädestinieren soll. Der Echo Pop unterstützt Matter und lässt sich durch gesonderte Echo Pop-Sleeves aufhübschen, die für 22,99 Euro in den Farbvarianten Blau, Grau, Lila, Orange, Rot und Violett angeboten werden.

Obgleich Amazon in der Echo-Sparte eigentlich den Rotstift ansetzen wollte, liefert man mit dem Echo Pop eine Neuveröffentlichung, die etwas frischen Wind in das EchoPortfolio bringt.

Der Online-Händler Amazon nutzt den Mittwoch vor dem Feiertag für die entspannte Überarbeitung seines Portfolios an Echo-Lautsprechern und führt vier neue Geräte in den Markt. Neben dem runderneuern Echo Auto , der im Fahrzeug nun deutlich weniger Platz als bislang beansprucht, präsentiert Amazon den Echo Pop mit komplett neuem Formfaktor.

