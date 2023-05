Elgato Stream Deck+: Neues Sondermodell startet

Der auf Zubehör für Streamer, Gamer und Podcaster Spezialisierte Hardware-Anbieter Elgato hat eine neue Version seines Elgato Stream Deck+ angekündigt. Neben der schwarzen Ausgabe steht das 229 Euro teure Regiepult nun auch in einer weißen Variante zur Verfügung und bietet ebenfalls die Option an zwischen sechs unterschiedlich farbigen Drehreglern zu wählen.

