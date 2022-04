Final Cut Pro aktualisiert: Video zeigt neue Sprachisolation

Um einen akustischen Eindruck der sogenannte „Voice Isolation“-Funktionen zu bekommen, empfehlen wir euch einen Blick in die YouTube-Kurzvorstellung der neuen Final Cut Pro-Funktionen auf dem Kanal Ripple Training. Hier lässt sich das neue Feature bei Minute 05:05 bestaunen und scheint, zumindest in dem Demo-Video durchaus brauchbare Ergebnisse zu produzieren.

Auf Macs, die bereits auf macOS Monterey in Version 12.3 oder neuer setzen, bietet Final Cut Pro fortan neue Audio-Kapazitäten an. Hier können Anwender die Sprachverständlichkeit ihrer Aufnahmen mit Hilfe maschinellen Lernens verbessern, die die Anpassung der Lautstärke von Hintergrundgeräuschen ermöglich.

So ist Final Cut Pro jetzt in der Lage Magic Movie- und Storyboard-Projekte, die zuvor mit iMovie auf dem iPhone oder dem iPad erstellt wurden, in die eigene Timeline zu importieren.

Neben der Ausgabe von Version 3.0 der iMovie-Applikation hat Apple auch den professionellen Videoeditor Final Cut Pro aktualisiert und bietet diesen nun in Version 10.6.2 als kostenloses Update für Bestandskunden an. Alle anderen Anwender müssen für Final Cut Pro nach wie vor 300 Euro auf den Tisch legen, können die Mac-Anwendung aber im Einmalkauf beziehen und bezahlen hier auch weiterhin keine Abo-Kosten.

Insert

You are going to send email to