Filmic, Chrome und Volksbank-App mit großen Updates

In Sachen Sicherheit informiert Google fortan über gehackte Passwörter und bietet eine neue Option um fortan ausschließlich auf HTTPS-Seiten zu surfen. Diese findet sich in den App-Einstellungen im Bereich „Datenschutz“ > „Immer sichere Verbindungen verwenden“.

So lässt sich die Chrome-App nun in Version 110 auf iPad und iPhone installieren und führt neue Chrome-Aktionen ein, mit denen sich grundlegende Einstellungen mit einfachen Eingaben über die Adressleiste des Browsers vornehmen lassen. Google führt beispielhaft die Eingaben „Standardbrowser festlegen“ und „Verlauf löschen“ an, die sich nun aufrufen lassen, ohne dafür in die Einstellungen der App abtauchen zu müssen.

Ungewöhnlich gesprächig gibt sich der mobile Chrome-Browser in seinen aktuellen Update-Notizen, in denen ansonsten häufig schlicht von Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen die Rede ist.

Mit Ausgabe von Version 4.8.0 ist die Banking-Anwendung der Volksbank jetzt endlich auch für die Nutzung auf dem iPad optimiert. Zudem führen die Update-Notizen eine Vereinheitlichung der Passwortvorgaben mit dem TAN-Ersatz-Verfahren SecureGo Plus der Volksbank an.

