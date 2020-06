Docker-OSX stellt macOS als Docker-Container bereit

Docker ist ein freies Software-Tool, mit dessen Hilfe sich Software-Anwendungen in Container gepackt ausführen lassen. Ein Beispiel wäre HomeBridge auf einem NAS-Laufwerk oder auch die lokale Bereitstellung mehrerer Testumgebungen für Entwickler. Docker-OSX erlaubt es, einen „kompletten“ Mac in einem Docker-Container laufen zu lassen.

Releasing Docker-OSX 2.0 in an hour or two! Features:

– Host:Container:Guest SSH

– Tunnel USB devices via -v and QEMU args

– Add any QEMU args at runtime

– Add RAM

– Add Cores

– Virt-manager mode

— sick.codes (@sickcodes) June 14, 2020