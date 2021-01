Festplatte im Synology-NAS ersetzen: Denkt an die Speicherzuweisung

Eine beschädigte Festplatte im NAS-System ist ärgerlich, aber keinesfalls außergewöhnlich. Die Geräte laufen meistens im Dauerbetrieb und die konstanten Schreibprozesse hinterlassen auf die Jahre gesehen ihre Spuren. Spätestens, wenn die auf den Geräten von Herstellern wie Synology oder QNAP normalerweise automatisch durchgeführten Routine-Überprüfungen von schlechten Sektoren oder Schreib-Lese-Fehlern berichten, sollte man über den Austausch des betreffenden Speicherelements nachdenken.

In der Regel konfiguriert man solche Systeme ja so, dass sich dies problemlos durch das Ersetzen der defekten Platte bewerkstelligen lässt und die neue Festplatte nahtlos automatisch in das bestehende Symbol eingebunden wird. Darin liegt der Vorteil von der allgemeinen Empfehlung, auf RAID-Systeme zu setzen, die mehrere Festplatten zu einem einzigen Speicherplatz kombinieren können und zugleich entsprechende Ausfallsicherheit bieten.

Wenn die beschädigte Festplatte schon längere Zeit in eurem System gelaufen ist, kann man den gleichen Typ möglicherweise gar nicht mehr beziehen. Noch dazu sollten zum gleichen Preis inzwischen gleichwertige Festplatten mit weitaus mehr Speicherplatz erhältlich sein. Es ist grundsätzlich eine gute Idee, in solch einem Fall gleich an die nächste Speichererweiterung zu denken. Wir haben bereits darüber berichtet, dass man auf diese Weise auch gleich seinen Gesamtspeicher in kleinen Schritten erhöhen kann.

Spezifische Anleitungen für den Austausch von Festplatten in NAS-Systemen liefern die Hersteller. Bei Synology heißt das beispielsweise „Speicherpool reparieren“ und lässt sich bei vielen Konfigurationen im laufenden Betrieb durchführen. Allerdings nimmt die anschließende Überprüfung je nach Größe des Speicherpools dann noch ordentlich Zeit in Anspruch, während der das System selbt aber weiterhin wieder ohne Einschränkungen verwendbar ist.

Im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Speichererweiterung solltet ihr abschließend noch den nach Abschluss des Prozesses angezeigten Gesamtspeicher prüfen. Zumindest bei Synology muss man einem Volume den nun zusätzlich verfügbaren Speicherplatz auch explizit zuweisen. Diese Funktion versteckt sich im Speicher-Manager im Bereich „Volume“ hinter dem Aktionsmenü. Wenn ihr in der Zeile „Zugewiesene Größe“ auf „Max“ drückt, erhält der gewünschte Speicherpool die zusätzlich verfügbaren GB zugeschlagen.