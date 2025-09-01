Fensterplatzierung: Stay für Mac fortan komplett kostenlos

Die Mac-Anwendung Stay, ein kleiner Helfer zu Verwaltung von Anwendungsfenstern, steht ab sofort als kostenlose Vollversion zur Verfügung. Ursprünglich wurde die Software 2010 von dem australischen Softwarestudio CordlessDog veröffentlicht. Sie ermöglichte es von Beginn an, Fensterpositionen auf dem Desktop zu speichern und mit einem Klick wiederherzustellen.

Besonders praktisch war dies bei der Nutzung externer Monitore, da sich unterschiedliche Anordnungen für verschiedene Bildschirmkonfigurationen hinterlegen ließen.

Funktionen bleiben unverändert

Mit der aktuellen Version 1.5.1 hat der Entwickler die App in den Status einer Freeware überführt. Bislang wurde Stay im Mac App Store zu Preisen um die 15 Dollar angeboten. Gründe für die Umstellung sind nicht bekannt. An der Funktionalität hat sich hingegen nichts geändert. Nutzer können weiterhin Fensterlayouts sichern und wieder abrufen. Auch Tastenkombinationen sind frei belegbar, um die gespeicherten Konfigurationen schneller aufzurufen.

Besonders für Anwender von MacBooks mit externen Monitoren bietet die Anwendung Vorteile. Stay erlaubt es, unterschiedliche Fensteranordnungen für die Nutzung mit oder ohne angeschlossenen Bildschirm zu speichern. Beim Wechsel der Konfiguration werden die Fenster automatisch an die zuvor festgelegten Positionen verschoben. So lässt sich ein komplex eingerichteter Arbeitsplatz nach dem An- oder Abstöpseln eines Monitors ohne manuellen Aufwand wiederherstellen.

Verfügbarkeit und Systemvoraussetzungen

Stay 1.5.1 setzt mindestens macOS 14.6 Sonoma voraus und ist sowohl mit Intel-Macs als auch mit Rechnern mit Apple-Prozessoren kompatibel. Die Software kann kostenlos über die Website des Entwicklers heruntergeladen werden. Zuletzt hatte die App mit Version 1.4 eine native Unterstützung für Apple-Prozessoren erhalten und Fehler im Zusammenhang mit macOS Big Sur behoben. Seitdem war es ruhig um die Anwendung geworden.