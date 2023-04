Farrago 2: Soundboard für Mac runderneuert

Fast fünf Jahre sind seit dem Debüt der Farrago-Applikation vergangen. Jetzt steht das von der Software-Schmiede Rogue Amoeba entwickelte Software-Soundboard in der von Grund auf neu gestalteten Ausgabe 2.0 zum Download bereit.

Soundboard-Anwendung mit Editor

Bei Farrago 2 handelt es sich um ein kostenpflichtiges Upgrade der Desktop-Applikation, die weiterhin auf das traditionelle Lizenz-Modell setzt und einen Bogen um die mittlerweile allgegenwärtigen Software-Abonnements macht. Eine Lizenz kostet 59 US-Dollar, Besitzer von Version 1.0 zahlen für das Upgrade nur 25 US-Dollar. Wer Farrago 1 erst im laufenden Jahr erworben hat, erhält Ausgabe 2 zum Nulltarif.

Die Soundboard-Anwendung richtet sich an Podcaster, Vortragende und die Audio-Verantwortlichen von Live-Veranstaltungen und bietet diesen den schnellen Zugriff auf im Vorfeld arrangierte Audioinhalte an, die sich bei Bedarf abspielen, gleichzeitig aber auch in der App editieren und verwalten lassen.

Die Audioexperten von Rogue Amoeba, deren Portfolio an Mac-Anwendungen ausnahmslos gute Arbeitet leistet und ausdrücklich auch von uns empfohlen wird, haben zwei Jahre an Farrago 2 entwickelt und über 50 neue Funktionen implementiert, die alle in dieser Changelog-Übersicht eingesehen werden können.

Support für Freesound und Streamdeck

So bietet Farrago 2 nun etwa eine Anbindung an das Soundeffekte-Portal Freesound.org, bietet einen einfachen Editor zum schnellen Beschneiden sowie Ein- und Ausblenden von Sounds an, offeriert ein Vorhören ausgewählter Sounds über ein alternatives Audiogerät und ist in Apples Kurzbefehle-Applikation integriert.

Wer auf das Stream Deck von Elgato setzt kann sich zudem über eine werksseitige Unterstützung des Eingabegerätes freuen. Die 40 Megabyte große Farrago-App lässt sich vor dem Kauf kostenlos ausprobieren und stellt sich auf dieser Produktseite vor.