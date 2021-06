Fanartikel-Shop für Apple-Serie „Ted Lasso“ startet

Der neu eingerichtete Webshop bestätigt einmal mehr den außergewöhnlichen Erfolg der im August vergangenen Jahres angelaufenen Serie. Mit dem Verkaufsstart der Fanartikel werben die Verantwortlichen auch für die vom 23. Juli auf Apple TV+ verfügbare zweite Staffel von Ted Lasso. Ein neuer Trailer hierfür wurde gestern erst veröffentlicht. Eine dritte Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben und dürfte im kommenden Jahr an den Start gehen.

Der AFC Richmond Shop wird von Warner Bros. betrieben. Der Medienkonzern ist an der Produktion der Serie beteiligt und teil sich die Vertriebsrechte mit Apple und NBC. Das Angebot der Werbeutensilien ist vielseitig und reicht von Aufklebern und Tassen (für „heißes braunes Wasser“) bis hin zu T-Shirts und Pullis. Baseball-Mützen und Trikots sollen in absehbarer Zeit folgen.

Official merch now available at https://t.co/9UQ7ylrZjo pic.twitter.com/1wUlDx4RD2

📢🚨 2021 Richmond gear is finally here.

