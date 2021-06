Apple TV+ zeigt neuen Trailer für Ted Lasso

In gut vier Wochen startet die zweite Staffel von Ted Lasso auf Apple TV+. Apple hat den Starttermin 23. Juli bereits im April angekündigt und rührt jetzt mit einem neuen, gut zwei Minuten langen Trailer erneut die Werbetrommel für die wohl bislang erfolgreichste Serie auf Apple TV+.

Jason Sudeikis spielt in Ted Lasso den namengebenden, und nur bedingt erfolgreichen Trainer eines englischen Premier-League-Clubs namens FC Richmond. Der neue Trailer für die zweite Staffel der Serie macht Lust auf die Fortsetzung und deutet an, dass die neuen Episoden von Ted Lasso in Sachen Unterhaltungswert durchaus an die erste Staffel anknüpfen können.

Im Gegensatz zu den ersten Folgen wird die zweite Staffel von Ted Lasso allerdings für viele Nutzer nur noch kostenpflichtig abrufbar sein. Der von Apple anfangs teils weit über ein Jahr hinaus angebotene Gratiszeitraum dürfte in den meisten Fällen abgelaufen sein. Ohnehin zeigt sich Apple hier mittlerweile auch längst nicht mehr so großzügig wie bisher. Statt bislang einem Jahr gibt es das kostenlose Probeabo für Käufer neuer Hardware in Zukunft nur noch über drei Monate hinweg.