Plötzlich Offline: Facebook, WhatsApp und Co. gehen vom Netz

Kurzer Zwischenruf: Solltet ihr Probleme mit von Facebook betriebenen Angeboten wie WhatsApp, Facebook und Instagram haben, dann liegt dies weder an euch noch an euren Geräten oder der schlechten Internet-Verbindung in der U-Bahn auf dem Weg in den Feierabend.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

