[Update] DNS-Probleme sorgen für massive Internet-Ausfälle

Update von 20:08 Uhr: Eine gute Stunde nach den initialen Ausfällen meldet Akamai jetzt, dass der Fehler behoben sei, die Systeme wieder problemlos arbeiten würden. Ein Software-Update habe den Fehler verursacht, das man nun wieder zurückgerollt habe. Um auszuschließen, dass zukünftige Updates zu ähnlichen Probleme führen, werden man den Software-Update-Prozess überarbeiten.

Akamai Summarizes Service Disruption (RESOLVED)

At 15:46 UTC today, a software configuration update triggered a bug in the DNS system, the system that directs browsers to websites. This caused a disruption impacting availability of some customer websites. (1/3)

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021