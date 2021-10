Betrug im App Store: „Problem melden“ kehrt zurück

Damals gab Apple an allein 2020 satte 470.000 Entwickler-Accounts gesperrt und über 150.000 Apps abgelehnt zu haben, die ihre Nutzer austricksen wollten. 48.000 zusätzliche Apps wurden 2020 abgelehnt, weil in diesen versteckte oder nicht dokumentierte Funktionen gefunden wurden.

Apple scheint damit auf die Kritik vieler Marktbeobachter zu reagieren, die Cupertino schon länger vorwerfen, zu wenig Engagement gegen die massive Zunahme an betrügerischen App Store Angeboten an den Tag lege. Diese lassen sich vor allem seit Einführung der App-Store-Abonnement 2016 vermehrt beobachten.

