Facebook-Urteil: EuGH erklärt Datenweitergabe an USA für nicht zulässig

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EUGH) mit Sitz in Luxemburg hat heute sein Urteil in der Rechtssache Facebook Ireland vs. Max Schrems gefällt und die bisherige Praxis der Datenweitergabe an die Facebook-Zentrale in die USA gekippt.

After a first read of the judgement on #PrivacyShield it seems we scored a 100% win – for our privacy

The US will have to engage in serious surveillance reform to get back to a "privileged" status for US companies.

More details here: https://t.co/t7LFgE7LmT#ThanksToEveryone!

— Max Schrems 🇪🇺🇦🇹 (@maxschrems) July 16, 2020