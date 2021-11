Apple Fitness+: Wann kommen übersetze Inhalte und lokale Trainer?

In einem Interview mit der brasilianischen Tageszeitung O Globo hat Blahnik angedeutet , dass Apple offen dafür sei in Inhalte mit lokalen Trainer auf Landessprache zu investieren. Apple, so Blahnik, sei offen für die Möglichkeit, mit der Produktion überall dorthin zu gehen, wo auch Apple Fitness+ angeboten wird.

Dem war bekanntlich nicht so. Laut Apple sollen Untertitel bis auf Weiteres ausreichen. Allerdings schließt das Unternehmen immerhin nicht aus, langfristig auch lokale Inhalte für Apple Fitness+ zu produzieren. So zumindest lassen sich die Worte von Jay Blahnik interpretieren, der bei Apple als Top-Manager für den Fitness-Bereich verantwortlich zeichnet.

Der Sport-Video-Dienst Apple Fitness+ ist bereits seit Dezember 2020 in den Vereinigten Staaten verfügbar – seit dem späten Mittwochabend haben nun auch deutsche Nutzer die Möglichkeit den Streaming-Dienst auszuprobieren. Was vielen Anwendern dabei ein Rätsel bleibt: Warum hat Apple das vergangene Jahr nicht für die Produktion lokaler Synchronspuren genutzt?

