Ex-Apple-Designer Jony Ive prägt Ferraris E-Auto

Ferrari hat den Luce offiziell vorgestellt und damit das erste vollelektrische Modell der Marke gezeigt. Für Apple-Nutzer ist der Wagen vor allem deshalb interessant, weil das Cockpit von Jony Ive und Marc Newson mitgestaltet wurde. Beide arbeiten inzwischen mit ihrem Designkollektiv LoveFrom, Ive war zuvor viele Jahre für das Erscheinungsbild von iMac, iPod, iPhone und Apple Watch verantwortlich.

Wir hatten den Innenraum des Ferrari Luce bereits im Februar aufgegriffen, als erstmals Details zum Bedienkonzept aus der Feder von Jony Ive bekannt wurden. Jetzt zeigt Ferrari auch das komplette Fahrzeug. Der Luce ist ein viertüriger Fünfsitzer mit vier Elektromotoren, Allradantrieb und mehr als 1.000 PS.

Spannend ist weniger die reine Leistung als der Ansatz im Innenraum. Statt möglichst viele Funktionen auf einen großen Touchscreen zu verlagern, setzt der Luce auf eine Mischung aus digitalen Anzeigen und physischen Bedienelementen. Genau das wirkt fast wie ein Gegenentwurf zu vielen aktuellen Elektroautos, bei denen selbst einfache Einstellungen in Untermenüs verschwinden.

Weniger Touch, mehr Tasten

Nach Angaben von 9to5Mac zeigt Ferrari nun unter anderem Lenkrad, Armaturenträger und Seitenelemente mit mechanischen Schaltern, digitalen Anzeigen und einer klar reduzierten Formensprache. Glas, Aluminium und Leder sollen den Innenraum prägen.

Damit bleibt Jony Ive seiner bekannten Linie treu, ohne einfach ein Auto wie ein großes iPhone zu gestalten. Der Luce wirkt gerade deshalb interessant, weil er nicht versucht, jedes Bedienelement durch eine glatte Fläche zu ersetzen. Für ein Fahrzeug, das schnell bewegt werden soll, ist das eine nachvollziehbare Entscheidung.

Ein Blick auf das Apple Car, das nie kam

Unweigerlich erinnert der Ferrari Luce auch an das nie erschienene Apple Car. Apple hat sein Autoprojekt inzwischen eingestellt, Jony Ive zeigt mit dem Ferrari-Cockpit aber, wie ein Teil dieser Denkweise in einem echten Fahrzeug hätte aussehen können: reduziert, hochwertig, aber nicht komplett touchfixiert.

Der Preis macht den Luce allerdings zu einem sehr theoretischen Alltagsobjekt. Reuters nennt rund 550.000 Euro, die ersten Auslieferungen sollen Ende 2026 starten. Für die meisten bleibt der Ferrari damit vor allem ein Designstück auf Rädern. Aus Apple-Sicht ist er trotzdem spannend: Er zeigt, wohin Ive die Bedienung eines modernen Elektroautos führen würde, wenn er nicht mehr an Cupertino gebunden ist.