Eve MotionBlinds: Neue HomeKit-Jalousien ab Januar erhältlich

Andere Anbieter sind hier schon seit geraumer Zeit aktiv, so hat IKEA seine HomeKit-Rollos Kadrilj und Fyrtur bereits seit knapp zwei Jahren auf dem Markt. Apple führt auf seiner offiziellen Liste der mit HomeKit kompatiblen Fenster und Jalousien derzeit elf verschiedene Hersteller, wobei diese Aufstellung weder Anspruch auf Vollständigkeit hat, noch all die hier aufgeführten Produkte überhaupt, geschweige denn in Deutschland erhältlich sind.

Es ist davon auszugehen, dass wir im kommenden Jahr noch weitere HomeKit-Jalousien auf dieser technischen Basis sehen werden. Eve ist an der Kooperation mit Coulisse ausschließlich mit seinen MotionBlinds-Motoren beteiligt und dürfte in ähnlicher Form zukünftig auch noch mit anderen Herstellern kooperieren.

Das neue Smarthome-Zubehör soll sich direkt in HomeKit einbinden lassen, um die Rollos per App oder Siri-Sprachsteuerung zu bedienen. Damit verbunden ist auch die Steuerung über Automatisierungen möglich.

Insert

You are going to send email to