ActiveTab: Safari-Erweiterung hebt aktive Tabs hervor

In Apples Chef-Etage darf man sich derweil wohl zurecht fragen, ob man mit dem neuen Design von Safari tatsächlich alles richtig gemacht hat. Mag sein, dass man hier mit mehr Farbe und einem geänderten Konzept bei einem Teil der Kunden offene Türen einrennt. Die Kritik, die Apple in diesem Zusammenhang zu hören bekommt, lässt sich jedenfalls nicht mit den Beteuerungen des Herstellers in Einklang bringen, man kümmere sicher weiterhin auch intensiv um seine professionellen Anwender. Insbesondere aus dieser Ecke kommen nämlich die lautesten Rufe nach einer Rücknahme dieser Änderungen.

ActiveTab will hier in die Bresche springen. Die Erweiterung macht nichts anderes, als den gerade aktiven Safari-Tab durch eine farbige Linie direkt darunter, beziehungsweise wenn eingeblendet, dann unter der Favoritenleiste zusätzlich zu kennzeichnen. Als Nutzer hat man dabei die Möglichkeit, zwischen einer von acht Farben zu wählen und zudem einen Wert für die Stärke der Linie festzulegen.

