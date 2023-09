eufy Alarmsystem bald auch mit Rauchmelder, Wassermelder und Sirene

Die eufy HomeBase 3 hat von Haus aus auch eine Sirene mit einer maximalen Lautstärke von 100 dB integriert, die aber wie die HomeBase selbst nur in Innenräumen verwendet werden kann. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die nun zusätzlich von eufy angekündigte und alleinstehende Sirene für den Außeneinsatz gedacht ist. Der ebenfalls angekündigte Wassermelder und auch ein Rauchmelder werden künftig das bislang aus einem Tür-Fenster-Sensor und einem Bewegungsmelder bestehende Programm an Sicherheitssensoren von eufy erweitern.

Schaltzentrale des Ganzen dürfte dann die HomeBase 3 von eufy sein. Darüber werden bereits jetzt verschiedene Überwachungskameras und Sicherheitsgeräte von eufy verwaltet und zentral gesteuert. Damit verbunden stehen dann Optionen wie das zeitbasierte Aktivieren des Alarmsystems oder auch KI-Funktionen inklusive einer Verwaltung von erkannten Gesichtern und Personen zur Verfügung. Der in die HomeBase integrierte Speicherplatz lässt sich durch eine Festplatte oder SSD im Format 2,5 Zoll erweitern. Ein entsprechender Steckplatz ist in der HomeBase vorbereitet und über den Deckel der Alarmzentrale einfach erreichbar.

eufy will seinen Fußabdruck im Sicherheitsbereich weiter ausbauen. Die Anker-Tochter bereitet das Angebot eines vollumfänglichen Sicherheitssystems vor. Die Kameras und darüber hinaus bereits vorhandenen Produkte in diesem Bereich sollen künftig um Sensoren wie Wassermelder und Rauchmelder sowie eine Alarmsirene ergänzt werden. Eine offizielle Ankündigung der Neuerungen steht noch aus, doch haben sich die zusätzlichen Produkte bereits vorab in der eufy-App gezeigt.

