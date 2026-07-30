EU will neues soziales Netzwerk für junge Menschen entwickeln

Während in Europa zunehmend über Altersgrenzen und Verbote für soziale Netzwerke diskutiert wird (Frankreich⁠, Spanien und Griechenland⁠, Norwegen⁠ sowie Deutschland), verfolgt die Europäische Kommission nun zusätzlich einen anderen Ansatz. Ein neues Förderprogramm soll dabei helfen, ein neues soziales Netzwerk entstehen zu lassen, das von Beginn an stärker auf die Bedürfnisse junger Menschen ausgerichtet ist.

Nach den Vorgaben der Ausschreibung (PDF-Download) soll mindestens ein funktionierender Prototyp entstehen, der auf offenen, dezentralen Protokollen wie ActivityPub oder dem AT Protocol basiert. Diese Technologien bilden bereits die Grundlage für Dienste wie Mastodon oder Bluesky. Ihr Vorteil besteht darin, dass verschiedene Plattformen miteinander kommunizieren können und Nutzer ihre Kontakte sowie Inhalte einfacher zwischen unterschiedlichen Diensten mitnehmen können.

Die EU verfolgt damit das Ziel, Alternativen zu den großen kommerziellen Plattformen zu fördern und gleichzeitig ein digitales Umfeld zu schaffen, das sich stärker an europäischen Vorstellungen von Datenschutz, Transparenz und Selbstbestimmung orientiert.

Jugendliche sollen die Plattform selbst mitgestalten

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die direkte Beteiligung junger Menschen. Jugendliche aus mindestens acht EU-Mitgliedstaaten sollen den gesamten Entwicklungsprozess begleiten. Dabei sollen unterschiedliche soziale Hintergründe ebenso berücksichtigt werden wie Menschen mit Behinderungen oder neurodivergente Teilnehmer.

Begleitet werden die Workshops und Beteiligungsformate von Fachleuten aus den Bereichen Softwareentwicklung, Psychologie und Medienforschung. Gemeinsam sollen Funktionen entwickelt werden, die den Bedürfnissen junger Nutzer entsprechen. Neben klassischen Fragen zur Bedienung spielen auch Schutz vor problematischen Inhalten, digitale Gesundheit und der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Rolle.

Der Schwerpunkt kommt nicht zufällig. Erst vor wenigen Tagen hatten Verbraucherschützer den großen Plattformen vorgeworfen, Minderjährige mit Endlosfeeds, automatischen Wiedergaben und anderen aufmerksamkeitsfördernden Funktionen möglichst lange an ihre Angebote zu binden. Die EU möchte nun untersuchen, wie sich soziale Netzwerke entwickeln lassen, die andere Schwerpunkte setzen.

Offene Software und langfristige Perspektive

Neben der technischen Entwicklung erwartet die Kommission auch eine Marktanalyse sowie Vorschläge, wie sich europäische soziale Netzwerke dauerhaft finanzieren und verbreiten lassen. Angesprochen werden dabei unter anderem Medienhäuser, Bildungseinrichtungen, Content Creator und weitere Organisationen, die zur Verbreitung beitragen könnten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Offenheit. Die im Projekt entwickelte Software soll nach Möglichkeit als Open-Source-Projekt veröffentlicht werden, damit andere Projekte darauf aufbauen können. Darüber hinaus sollen die gewonnenen Erkenntnisse in Empfehlungen für zukünftige Förderprogramme einfließen.