Apple unterstützt Hilfsmaßnahmen
Waldbrände in Europa: Apple kündigt Unterstützung an
Apple will die Hilfsmaßnahmen in den von schweren Waldbränden betroffenen Regionen Südeuropas finanziell unterstützen. Konzernchef Tim Cook kündigte die Spende in einem Beitrag auf X an und sprach den betroffenen Menschen sein Mitgefühl aus.
Cook dankte zugleich den Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften, die weiterhin gegen die Brände kämpfen. Menschen, die sich noch in den Gefahrengebieten befinden, rief der Apple-Chef zur Vorsicht auf. Apple werde die Hilfsmaßnahmen vor Ort mit einer Spende unterstützen.
Hunderttausende Menschen evakuiert
Besonders schwere Brände wüten derzeit unter anderem in Frankreich, Spanien und Portugal. Auch Griechenland und weitere Länder kämpfen mit Feuern, die durch anhaltende Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde begünstigt werden. Allein in Frankreich und Spanien mussten auf dem Höhepunkt der Krise rund 330.000 Menschen ihre Häuser oder Urlaubsunterkünfte verlassen.
Die Europäische Union unterstützt die betroffenen Länder über ihren Katastrophenschutzmechanismus mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und zusätzlichen Einsatzkräften. Nach Angaben der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU waren bis zum 29. Juli 2026 bereits knapp 435.000 Hektar Fläche verbrannt. Damit liegt das laufende Jahr deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.
Spendensumme bleibt unbekannt
Wie hoch die von Apple angekündigte Unterstützung ausfällt und welche Organisationen das Geld erhalten, teilte Cook nicht mit. Das Unternehmen kündigt nach größeren Naturkatastrophen regelmäßig Spenden für Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen an, veröffentlicht dabei jedoch meist keine konkreten Beträge.
Neben solchen Unternehmensspenden unterstützt Apple gemeinnützige Organisationen über sein Mitarbeiterprogramm. Dabei ergänzt der Konzern Spenden seiner Beschäftigten und vergütet geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden mit zusätzlichen Zahlungen an die jeweiligen Organisationen.
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Danke Tim Cook!
Die meisten Brände haben eine menschliche Ursache, Brandstiftung, weggeworfene Kippen oder Glasscheiben mit Brennglaswirkung.
Hinzu kommt, ideologiebedingt, eine unzureichende Beseitigung von Totholz, basierend auf der kollektiven Wahnvorstellung, man müsse den Wald „natürlich“ bewirtschaften…
Natürlich war es Brandstiftung, sonst würde es nicht überall auf einmal brennen.
Das warum es brennt, hilft jetzt leider auch erstmal nicht weiter
Apple (und natürlich auch andere Tech-Konzerne) sollten besser ihr Engagement zur Eindämmung des Klimawandels erhöhen, anstatt mit relativ geringen Beiträgen den Auswirkungen zu begegnen. Reines Marketing!
Wow, hat nur 4 Kommentare gedauert, bis der erste meckert. Danke, Alex. Was leistest du zur Minderung der Leiden durch die Feuer?
Marketing kann man einem Unternehmen immer unterstellen, wenn es spendet. Allerdings ist das völlig Banane. Hauptsache das Geld fließt.
Ich sehe es wie Alex
Für jede Feuerwehrmann ein neues iPhone bitte
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