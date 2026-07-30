Waldbrände in Europa: Apple kündigt Unterstützung an

Apple will die Hilfsmaßnahmen in den von schweren Waldbränden betroffenen Regionen Südeuropas finanziell unterstützen. Konzernchef Tim Cook kündigte die Spende in einem Beitrag auf X an und sprach den betroffenen Menschen sein Mitgefühl aus.

Cook dankte zugleich den Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften, die weiterhin gegen die Brände kämpfen. Menschen, die sich noch in den Gefahrengebieten befinden, rief der Apple-Chef zur Vorsicht auf. Apple werde die Hilfsmaßnahmen vor Ort mit einer Spende unterstützen.

Hunderttausende Menschen evakuiert

Besonders schwere Brände wüten derzeit unter anderem in Frankreich, Spanien und Portugal. Auch Griechenland und weitere Länder kämpfen mit Feuern, die durch anhaltende Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde begünstigt werden. Allein in Frankreich und Spanien mussten auf dem Höhepunkt der Krise rund 330.000 Menschen ihre Häuser oder Urlaubsunterkünfte verlassen.

Die Europäische Union unterstützt die betroffenen Länder über ihren Katastrophenschutzmechanismus mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und zusätzlichen Einsatzkräften. Nach Angaben der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU waren bis zum 29. Juli 2026 bereits knapp 435.000 Hektar Fläche verbrannt. Damit liegt das laufende Jahr deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

Spendensumme bleibt unbekannt

Wie hoch die von Apple angekündigte Unterstützung ausfällt und welche Organisationen das Geld erhalten, teilte Cook nicht mit. Das Unternehmen kündigt nach größeren Naturkatastrophen regelmäßig Spenden für Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen an, veröffentlicht dabei jedoch meist keine konkreten Beträge.

Neben solchen Unternehmensspenden unterstützt Apple gemeinnützige Organisationen über sein Mitarbeiterprogramm. Dabei ergänzt der Konzern Spenden seiner Beschäftigten und vergütet geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden mit zusätzlichen Zahlungen an die jeweiligen Organisationen.