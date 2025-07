EU-Beschwerde gegen Googles KI-Suchergebnisse

Ein Zusammenschluss unabhängiger Verlage hat bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen Google eingereicht. Grund ist der Umgang des Konzerns mit sogenannten „AI Overviews“ (in Deutschland heißt die Funktion „Übersicht mit KI“), die seit dem Frühjahr in über 100 Ländern Teil der Google-Suchergebnisse sind.

Statt Ergebnisseiten nur zu verlinken zeigt Google die Inhalte selbst an

„Übersicht mit KI“ in der Kritik

Die automatisch generierten Zusammenfassungen erscheinen oberhalb klassischer Linklisten und greifen auf Inhalte Dritter zurück, unter anderem von Nachrichtenseiten. Die beschwerdeführenden Organisationen fordern nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters eine einstweilige Anordnung, um möglichen Schaden für die Verlagslandschaft abzuwenden.

Nach Angaben der „Independent Publishers Alliance“, einer gemeinnützigen Interessengruppe, fehle es den betroffenen Verlagen an Kontrolle über die Verwendung ihrer Inhalte. Zwar erscheinen viele ihrer Beiträge weiterhin in den regulären Suchergebnissen. Eine Möglichkeit, der Nutzung im Rahmen von KI-Zusammenfassungen gezielt zu widersprechen, bietet Google jedoch nicht an.

Wer das Crawling für diese Zwecke unterbinden wolle, müsse auch auf eine Präsenz in der regulären Google-Suche verzichten. Dies könne mit erheblichen Einbußen bei Reichweite und Werbeeinnahmen verbunden sein. Der Vorwurf: Google missbrauche seine Marktmacht im Bereich der Online-Suche, um eigene Inhalte bevorzugt zu präsentieren.

Google sieht neue Chancen für Webseiten

Google selbst weist die Kritik zurück. Das Unternehmen betont, täglich Milliarden von Klicks an Webseitenbetreiber weiterzuleiten. Die neuen KI-Funktionen seien darauf ausgelegt, Suchanfragen besser zu verstehen und neue Informationswege zu eröffnen. Laut Google könnten gerade kleinere Inhalteanbieter davon profitieren, weil Nutzer häufiger Folgefragen stellten und tiefer in Themen einsteigen würden.

Unterstützung erhalten die Verlage von weiteren Organisationen wie dem Bündnis Movement for an Open Web. Auch die Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs hat mittlerweile eine Beschwerde erhalten. Die Unterzeichner fordern von den Behörden in Brüssel und London, kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu unabhängigen Nachrichtenquellen zu sichern.